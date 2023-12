Coffeeshop Terminator keert drie jaar na explosie mogelijk terug: "Dan zet ik mijn huis te koop"

"Je schrikt je kapot en vliegt uit je bed", blikt Daan Schuckink Kool-Keur terug op de klap die een explosie drie jaar geleden veroorzaakte op de Admiraal de Ruijterweg. Het doelwit was coffeeshop Terminator, maar ook de ruiten van tientallen woningen lagen aan diggelen. Burgemeester Halsema besloot het pand te sluiten, maar nu is er een kans dat de coffeeshop weet terug mag komen.

"Nu de coffeeshop er niet meer is ervaren wij veel meer rust en betrokkenheid van buurtbewoners. We kunnen een straatfeest organiseren. Nu hebben we niet constant knipperende auto's voor onze deur of kotsende mensen in portieken", aldus Daan Schuckink Kool-Keur.

Nieuwe vergunning

Maar daar kan binnenkort weer verandering in komen. De rechter heeft na jaren van sluiting besloten dat de coffeeshop haar deuren weer mag openen. Toch is het niet gezegd dat 'Terminator' weer open gaat. De zaak is overgenomen, en het is nog maar afwachten of de nieuwe eigenaar een vergunning krijgt.

"We kunnen niks helemaal tegenhouden, we doen ons best om de buurt fijn en veilig te houden. Als het wel zo is moeten we goed in gesprek met de gemeente hoe we het zo leefbaar kunnen houden voor iedereen", vertelt Laura van Holk, eigenaar van een restaurant in de straat.

'Ik zet mijn huis te koop'

Mocht de coffeeshop wél terugkomen denken sommige bewoners erover de buurt te verlaten. "Ik heb al met mijn man en kinderen afgesproken dat we ons huis dan te koop gaan zetten. Zo diep zit het bij mij", stelt buurvrouw Daan.

Het is nog niet zeker wanneer duidelijk wordt of de coffeeshop de nieuwe vergunning krijgt