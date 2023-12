Meer uitlaatplekken en waardig leven voor proefdieren: nieuw dierenbeleid van gemeente

"Amsterdam staat voor een diervriendelijke stad. In 2019 werden we zelfs tot diervriendelijkste

gemeente verkozen", zo staat in het voorwoord van het rapport, geschreven door de wethouders Pels (Dierenwelzijn) en Van der Horst (Biodiversiteit). Toch was een nieuwe Agenda Dieren nodig, staat in het rapport. "Steeds vaker worden dieren gehumaniseerd en proberen we kwesties ook vanuit het standpunt van het dier te bekijken."

Meer konijnen gedumpt

Volgens de gemeente zorgt dat voor meer regelgeving, maar ook voor veel nieuwe vragen. "De ambities uit de Agenda Dieren 2015-2022 waren dan ook niet meer volledig toereikend. Het college besloot daarom tot een nieuwe Agenda Dieren met aandacht voor dierenwelzijn en de leefgebieden van alle dieren in de stad." De gemeente deelt dieren op in vier categorieën: gezelschapsdieren, vee, wilde dieren en dieren in sport, ontspanning en onderzoek.