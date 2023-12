Van gemeentetrots naar subsidiestop voor Fixbrigade: "Heel erg ondankbaar"

Het isolatieprobleem in de stad aanpakken én werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Fixbrigade was jarenlang het paradepaardje van de gemeente, maar de non-profitorganisatie kwam voor aankomend jaar niet door de aanbestedingsprocedure en verloor het van goedkopere initiatieven. De huidige subsidies verlopen daarom over drie weken, tot groot ongenoegen: "Wij doen dit beter dan al die andere partijen."

Want nu er subsidie via een aanbesteding moet worden aangevraagd, zijn er elf aanbieders die de subsidie willen krijgen. In totaal mogen vijf organisaties zich eraan wagen, en Fixbrigade valt hierbuiten. Het gebied waar de brigade werkzaam is - Noord, Nieuw-West, Oost en Centrum - kan voor 2 miljoen euro minder worden voorzien door een andere aanbieder.

De Fixbrigade helpt minimahuishoudens met het besparen van energie en het aanpakken van tochtige woningen. Daarnaast leidt het bedrijf jongeren en statushouders op. Jarenlang werd de organisatie hierom geprezen voor hun werk en sprak de gemeente waardering uit. Het nieuws komt directeur Jannekee Jansen op de Haar dan ook rauw op het dak vallen: "Aan alle kanten krijgen we veren in onze reet gedouwd en dan word je puntje bij paaltje afgeserveerd."

Jansen op de Haar vindt de keuze voor het commerciële bedrijf Energiebox, die de aanbesteding binnen heeft gehengeld, onbegrijpelijk. Het sociale aspect van de organisatie wordt daarmee namelijk volgens haar zwaar onderschat. "Wij doen dit op een andere manier, een veel preciezere manier. Daarbij gaan er meer mensen mee omdat we een opleidingsplek zijn. Natuurlijk kost het dan meer geld. Maar ga je voor kwaliteit of goedkoop? Heel veel mensen raken hun baan of stage kwijt en gaan niet makkelijk iets anders vinden omdat ze niet makkelijk in de arbeidsmarkt passen."

De organisatie voelt zich daarnaast voorgelogen. "Er werd steeds gezegd dit kan niet mis gaan en we willen jullie als partij. We zitten nu al tot ver in 2024 volgepland met mensen die worden geholpen. Wat moeten we daar nu tegen zeggen? Moeten we ze in de kou laten?"

Zo veel mogelijk Amsterdammers helpen

Volgens wethouder Zita Pels is de aanbesteding ze niet gegund aan Fixbrigade, aangezien zij duurder zijn dan de rest en dezelfde kwaliteit leveren. Volgens de gemeente is de Fixbrigade namelijk voor 5050 huishoudens 2 miljoen euro duurder dan Energiebox. "Als je de huizen ziet die wij zien, waar zo veel schimmel in zit, dan ben je er echt niet met een lampje indraaien of een strip folie plakken. Dan hebben die mensen straks dezelfde problemen", aldus Jansen op de Haar.