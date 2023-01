Fixbrigade en Mokum Kraakt bekroond tijdens Nieuw Amsterdam Prijs

De Fixbrigade en Mokum Kraakt zijn tijdens de uitreiking van de Nieuw Amsterdam Prijs bekroond voor hun werk van het afgelopen jaar. De prijs werd vanavond uitgereikt in Pakhuis de Zwijger.

De Fixbrigade, een organisatie uit Oost die mensen gratis helpt met het besparen van energie, heeft afgelopen jaar statushouders opgeleid tot 'fixers'. Het vrijwilligersproject helpt de woningen van minder bedeelde Amsterdammers te isoleren, om zo geld te besparen tijdens de energiecrisis.

Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger, roemt de Fixbrigade voor dat werk en vindt de organisatie een verdiende winnaar van de Nieuw Amsterdam Prijs. "Ze versnellen de verduurzaming van de stad, geven waardevolle werkervaring aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpen Amsterdammers met een kleine beurs om hun energiekosten te verlagen. De Fixbrigade helpt, midden in de energiecrisis, Amsterdammers letterlijk uit de kou."

Voor Amsterdam van Morgen

Mokum Kraakt is ook in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking. De krakersgroep heeft de prijs 'Voor Amsterdam van Morgen' in ontvangst mogen nemen voor 'hun protest tegen de woningnood'. Afgelopen jaar kraakte de groep onder andere een pand op de Nieuwezijds Voorburgwal.

Ook Hèlen Burleson-Esajas, voorzitter van Stichting Beheer Het Groeiend Monument, heeft een prijs ontvangen. Zij heeft de prijs gekregen voor haar jarenlange inzet voor Amsterdam. Burleson-Esajas heeft zich onder andere ingezet voor de komst van een herdenkingsmonument voor de Bijlmervliegramp.