Nemo viert 100-jarig bestaan met spectaculaire show op het water

Het begon in 1923 als 'het Museum van den Arbeid in Amsterdam', maar tegenwoordig kennen we het als Nemo. Het wetenschapsmuseum bestaat dus 100 jaar, en dat jubileum werd gisteravond gevierd met een spectaculaire show op het water.

AT5

In 1923 werd het museum opgericht door schilder en verzamelaar Herman Heijenbrock vanuit zijn rommelzolder. Het doel was om de gewone burger, en dan vooral kinderen, meer te weten te laten komen over de ontwikkelingen in de technologie. Voordat Nemo op de huidige locatie op Oosterdok terechtkwam, heet het museum vele locaties gekend. Pas in 1997 werd het gebouw boven de IJtunnel geopend. Sindsdien is het de unieke locatie van het museum. Raket de lucht in Het jubileum werd gisteravond gevierd met, hoe kan het ook anders, een aantal proeven op grote schaal. Zo werd er een raket de lucht in geschoten en werd er gedemonstreerd hoe een vacuüm werkt door middel van een grote boot en een stofzuiger. De vele kinderen op de kades keken met grote ogen naar de proeven. "Het allerlaatste met die raket was het mooist", aldus een van hen.

DigiDaan

Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère mocht de show presenteren en was net als de kinderen onder de indruk van de proeven. "Het was echt heel vet en ik vond het ook een beetje spannend met zulke proeven. Op deze schaal heb ik het nog nooit gezien."

Burgemeester en minister Bij de jubileumviering was er ook hoog bezoek voor het museum. Burgemeester Femke Halsema en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf waren bij de proeven aanwezig. Van de burgemeester kreeg het museum zelfs een gemeentelijke onderscheiding. "De wetenschap is net als de vrije pers, de onafhankelijke rechtspraak en de bescherming van de rechten van minderheden, een fundament onder onze samenleving. En daarom koesteren we ook dit wetenschapsmuseum." Nemo is dit weekend, vanwege het jubileum en het Festival van de Nieuwsgierigheid, gratis toegankelijk en is er van alles te beleven.