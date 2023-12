Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak in zaak brand Riekerhaven

Het Openbaar Ministerie (OM) tekent hoger beroep aan in de zaak rond de brand in wooncomplex Riekerhaven. Dat laat een woordvoerder van het OM desgevraagd weten aan AT5. De officier van justitie (ovj) eiste zes jaar cel tegen Mohamed S. voor brandstichting, maar de rechtbank oordeelde dat er niet genoeg bewijs was en kwam eind november tot vrijspraak.

S. kwam die ochtend naar eigen zeggen thuis toen hij een rookgeur rook. "Toen ik de deur van mijn eigen kamer opende, zag ik dat er een grote brand was. Mijn matras stond in de brand en ik wilde de vlammen blussen, daarom ging ik naar binnen. Ik heb toen geprobeerd het matras om te draaien en de vlammen uit te trappen", zo verklaarde hij in oktober tegenover de rechtbank.

Strafeis

Ondanks de ontkenning eiste het Openbaar Ministerie zes jaar cel. Volgens de ovj was het Mohamed S. die de brand stichtte in zijn eigen woning. Dat stelt het OM op basis van de getuigenverklaring van de buurvrouw en verklaringen van agenten: "Hij was in de kamer met een brandend matras en daarbij heeft hij niet het alarmnummer gebeld, dat is belastend", stelde de officier tijdens de rechtszaak.

Maar volgens de rechtbank is dat niet genoeg om de verdachte te veroordelen. "Wat er zich in de minuten voor de brand heeft afgespeeld kan niet worden vastgesteld, daarnaast blijkt uit onderzoek van de brandweer ook niet wat de oorzaak van de brand is geweest", aldus de rechtbank in haar oordeel.

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie laat het er echter niet bij zitten, een woordvoerder laat op vragen van AT5 weten dat zij in hoger beroep zijn. Het is nog onduidelijk wanneer het gerechtshof de zaak in behandeling zal nemen.