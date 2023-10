Een jaar nadat de brand in Riekerhaven zijn huis verwoestte kijkt Malcolm weer vooruit

Malcolm verloor een jaar geleden zijn hele hebben en houwen nadat zijn woning in een containercomplex op Riekerhaven volledig afbrandde. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat het om brandstichting gaat en eiste gisteren 6 jaar cel tegen verdachte Mohamed S., die ook in het complex woonde. Hoe bouw je je leven weer op na zo'n drama?

Malcolm de Jong, die vorig jaar zijn huis verloor bij de brand in Startblok Riekerhaven, staat weer aardig op zijn benen. Dat vertelt hij in zijn nieuwe appartement in de Spaarndammerbuurt. "Geregeld door De Key, waar ik ook in de Riekerhaven van huurde. Ik ben heel blij dat ze dat hebben kunnen vervangen."

Het heeft even geduurd - 'in het begin sliep ik op een luchtbed' - maar inmiddels voelt zijn nieuwe stek al behoorlijk als thuis. Om de eettafel staan vijf stoelen en bij het raam staat een grote hoekbank. "Ik ben ook weer aan het werk, in de thuiszorg." Het moge duidelijk zijn: Malcolm, die vier jaar geleden van Almere naar Amsterdam verhuisde, is weer in goede doen.

Maar hij weet ook dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Van andere oud-bewoners, waaronder ook statushouders, weet hij hoe belangrijk zijn netwerk is geweest voor zijn herstel. "Meerdere buren hebben niet zo'n netwerk in Nederland. Die zijn een stuk minder goed terecht gekomen."