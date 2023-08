Verdachte brandstichting Riekerhaven ontkent betrokkenheid in tapgesprekken

De 27-jarige Mohamed S., verdachte van brandstichting in wooncomplex Riekerhaven, is tijdens het onderzoek naar hem afgeluisterd. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een inleidende zitting in zijn strafproces. Tijdens die opnames ontkent hij opnieuw verantwoordelijk te zijn voor de brand in het woonblok in Nieuw-West. De vlammenzee verwoestte tientallen huizen en een woonblok stortte in.

De 27-jarige Mohamed S. werd kort na het uitbreken van de brand in Riekerhaven aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan de brand in zijn woning gesticht te hebben. De brand verwoestte een volledig woonblok van 75 appartementen. Daarnaast werd een ander woonblok van 60 woningen onbewoonbaar verklaard. Op het Riekerhaven-complex stonden containerwoningen die worden bewoond door studenten en statushouders. Tapgesprekken In het onderzoek naar de betrokkenheid van S. zijn er na de brand tapgesprekken opgenomen. In die tapes legt S. een verklaring af en zegt hij dat hij onschuldig is. Hij zou de brand hebben ontdekt toen hij zijn woning betrad en spreekt over een 'kleed' dat in brand was gegaan.

Verschillende agenten troffen Mohamed S. even later aan in zijn woning. De vlammen sloegen uit zijn woning, met vonken van 1,5 meter hoog. Toch was het niet S. die de politie had gewaarschuwd. Volgens het Openbaar Ministerie reageerde de verdachte ook niet adequaat op de vlammen. Agenten treffen S. aan met een vlam op zijn broekspijp en een matras dat in brand staat. Volgens een agent gniffelde S. bij zijn aanhouding, terwijl het woonblok in sneltreinvaart vlam vatte. Onschuld De verdachte en zijn advocaat Rombouts blijven hameren op de onschuld van S.: "Meneer wordt verweten dat hij de brand opzettelijk heeft aangestoken, maar ik blijf vinden dat het bewijs ontbreekt." Daarnaast wijst hij op het feit dat de verdachte al bijna een jaar vastzit. De advocaat vraagt de rechtbank daarom hem voorlopig vrij te laten, tot de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat niet vast is gesteld dat Mohamed S. een stoornis heeft. Wel bleek eerder al dat hij worstelde met relatieproblemen en dat hij weg wilde uit zijn woning in Amsterdam. Schadevergoeding In totaal hebben zo'n veertig slachtoffers zich gemeld en het is niet uitgesloten dat meer benadeelden aanspraak willen maken op een eventuele schadevergoeding. Mohamed S. maakte daar een opmerking bij. "Ik ben ook een slachtoffer, iedereen kijkt naar de slachtoffers, maar ik ben dat ook." De rechtbank heeft vanmiddag besloten dat Mohamed S. langer vast moet blijven zitten. Tot de inhoudelijke behandeling op 27 oktober.