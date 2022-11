Bewoners Riekerhaven eens met rapport brandweer: "Weet niet of ik me veilig voel hier"

De bewoners van het containercomplex Riekerhaven in Nieuw-West zijn het eens met het rapport van de brandweer over de veiligheid van het gebouw. Volgens de brandweer zijn er in het complex sprake van brandonveilige situaties, maar voldoet het wel aan de wet- en regelgeving.

"Louter voldoen aan wet- en regelgeving levert niet in alle gevallen een brandveilige situatie", zo schreef de brandweer in het rapport. De wetgeving kan het risico van een snel uitbreidende brand namelijk niet volledig voorkomen.

"Alle blokken zijn natuurlijk hetzelfde. Dus als daar brand kan ontstaan, dan kan dat bij ons ook gebeuren", zegt één van de bewoners van het complex als reactie op het rapport. Voor haar was de brand een reden om goed op zoek te gaan naar een nieuwe woning. "Ik weet niet of ik me helemaal veilig voel hier. Ik was al op zoek naar iets anders, maar dit maakt de stap wel groter."

Extra veiligheidsmaatregelen

De brandweer adviseerde naar aanleiding van het rapport een aantal extra veiligheidsmaatregelen. Zoals het controleren van alle rookmelders en om brandwachten in te zetten die altijd aanwezig zijn op het complex. Eigenaar Lieven de Key liet weten alle rookmelders te gaan controleren en dat de beveiligers zijn gevraagd om extra alert te zijn op brandveiligheid.

Voor een andere bewoner komen de veiligheidsmaatregelen te laat. "Ze hebben gisteren pas rookmelders in de gangen gehangen. Dat zijn pas de eerste stappen die ze hebben ondernomen naar de brand", reageert zij. "Ik woon hier zelf pas twee maanden. Dat zoiets zo snel gebeurd is niet een heel fijn gevoel."

27-jarige bewoner aangehouden

Zondag 13 november brak er in de ochtend in het containercomplex een grote brand uit. Eén van de woningblokken brandde volledig af en is ingestort. Een ander blok stond nog overeind, maar werd vanwege de waterschade onbewoonbaar verklaard. In totaal raakte daardoor 135 bewoners hun woning kwijt.

De politie hield kort na de brand een 27-jarige man aan op verdenking van brandstichting, tevens een bewoner van het containercomplex. Woensdag besloot de rechter-commissaris dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.