Zorgen over eigen containerwoning na brand Riekerhaven: "Kijkje van brandweer zou ik wel waarderen"

De brand in Riekerhaven, die 75 wooncontainers in vlammen deed opgaan, heeft veel los gemaakt in de stad. Experts hebben al hun zorgen geuit over de brandveiligheid van dit soort wooncontainers, en bewoners van soortgelijke woningen doen dat nu ook. "Ik dacht altijd dat het wel veilig was, maar als ik zag hoe snel die brand zich verspreidde, ben ik daar niet meer zo zeker van."

Maarten van Dorp woont twee jaar in een containerwoning op Science Park. In zijn complex wonen onder andere statushouders en studenten. "Ik schrok toen ik de beelden van de brand in Riekerhaven zag", vertelt hij. "Het ging ontzettend snel. Toen besefte ik me opeens dat ik zelf ook in zo'n relatief snel brandende container woon."

Volgens Maarten is de rookmelder in zijn kamer de enige vorm van brandveiligheid. Maar dat is niet genoeg denkt hij. "Omdat we geen centraal alarmsysteem hebben, ben ik helemaal afhankelijk van mijn buren. Als mijn benedenbuurman bijvoorbeeld brand heeft, en hij is gevallen of hij is niet thuis, dan merk ik dat pas als mijn eigen brandmelder afgaat. En dan is het waarschijnlijk al te laat."

Volgens verhuurder Rochdale is bij de bouw een brandveiligheidstoets gedaan en voldoen de containers aan alle veiligheidsnormen die de brandweer stelt. Als het aan Maarten ligt komen daar nog wat voorzorgsmaatregelen bij. "Ik zou graag een centraal brandmeldersysteem willen hebben en graag wat brandblussers. Een kijkje van de brandweer hier zou ik ook wel waarderen om te kijken of het echt veilig is."