Halsema bezoekt Riekerhaven na brand: "Zo snel mogelijk nood lenigen"

Suleyman uit Syrië, gekleed in een lichtgevend werkpak van de gemeente, het enige kledingstuk dat hij sinds gisteren nog heeft, klampt zich vast aan burgemeester Halsema en vraagt wat ze voor hem kan doen.



Nadat gisteren 75 woningen in Blok 6 in vlammen opgingen en het vuur ook de huizen in Blok 5 ernstig heeft beschadigd, was er vannacht noodopvang in de Sporthallen Zuid. Waha koos ervoor om bij een vriendin van haar in de Riekerhaven te slapen, maar deed geen oog dicht. Ze vreest dat haar huis in Blok 5 vanwege rook- en waterschade onbewoonbaar is geworden: "Alles dat we hebben opgebouwd, is weg."