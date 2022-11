Halsema over brand Riekerhaven: "Verlies van je huis is een traumatische ervaring"

Femke Halsema heeft gisteren via instagram haar medeleven geuit naar de bewoners van de Riekerhaven die gisteren hun woonblok in vlammen zagen opgaan. De burgemeester noemt het "een dramatische dag voor de bewoners en hun ongeruste familie."

De brand, die gisterochtend uitbrak, verwoestte een woonblok van 75 woningen op het Riekerhaven-terrein. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft een 27-jarige man aangehouden.

Nieuw bestaan

"Verlies van je huis en spullen is een traumatische ervaring", schrijft Halsema, die ook inging op het nieuws dat er bij de brand zes katten en een hagedis zijn omgekomen. "Overlijden van huisdieren geeft groot verdriet. Voor veel bewoners geldt dat ze aan het begin stonden van een nieuw bestaan."

"De komende dagen spant de gemeente zich tot het uiterste in om voor mensen opvang en nieuwe verblijfsplekken te regelen", belooft Halsema. De slachtoffers zijn opgevangen in Sporthallen Zuid. Gisteren heeft daar ook een bijeenkomst met de bewoners plaatsgevonden waar onder meer wethouder Rutger Groot Wassink bij aanwezig was.

"Ik leef intens mee met en zal morgen de plek van de slachtoffers bezoeken", besluit de burgemeester. "Ik wens hen allemaal veel sterkte."