Vrijwilligers en opslagplaats gezocht voor hulp aan slachtoffers brand Riekerhaven

"We koken elke dag om de beurt met verschillende vrijwilligers voor de gedupeerden. Vanaf volgende week hebben we daar zeker vijf mensen per dag voor nodig", vertelt Dar, die dit allemaal coördineert. Ook worden er kledingmarkten georganiseerd. Daar kunnen mensen komen helpen die bijvoorbeeld kleding willen sorteren of ophangen.

"Verder zijn we ook op zoek naar mensen die kunnen helpen verhuizen", aldus Dar. "Het blok dat niet verwoest is, is onbewoonbaar verklaard. Die mensen krijgen naar verwachting snel vervangende woonruimte en alles moet verhuist worden."

Aan mensen die grote goederen, zoals wasmachines of koelkasten, willen doneren, vragen de vrijwilligers even te wachten. "We kunnen al die spullen nog niet kwijt, als er een plek is waar we dat op kunnen slaan gaat het allemaal een stuk makkelijker. Een opslagplaats is dus meer dan welkom."