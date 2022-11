Inzamelingsactie voor bewoners Riekerhaven groot succes: "We zitten meer dan goed"

De inzamelingsactie voor de gedupeerden van de brand bij Riekerhaven is een enorm succes geworden. De hele container van Dar Zymoglyado, voorzitter van de bewonerscommissie van Riekerhaven ligt vol met tassen met kleding voor de bewoners. "We hebben genoeg om iedereen van Riekerhaven aan te kleden", vertelt hij.

De brand verwoestte een volledig woonblok van 75 containerwoningen. Het wooncomplex op de Riekerhaven is een gemengd woonproject, waar zowel studenten als statushouders wonen.

Zymoglyado is blij met alle kleding, maar is vooral erg moe. "Ik ben eigenlijk alleen maar toe aan mijn bed", vertelt hij terwijl hij alle kleding opvouwt. Nu er genoeg kleding is ingezameld hoopt Zymoglyado dat Amsterdammers misschien ook huishoudapparatuur kunnen doneren aan de gedupeerden. "Denk aan koelkasten, magnetrons of bedden". Maar eerst moet er nog een ruimte gevonden worden om deze spullen op te kunnen slaan, zodra die is gevonden kan de inzameling beginnen.

Puinruimen

AT5 sprak maandag de Nigeriaanse Julius, die zondag moest toezien hoe zijn hele hebben en houden in vlammen opging. Datzelfde gold voor studente Alice, die eergisteren zag hoe een graafmachine het puin van de woningen in een container stortte.

Kort na de brand werd een 27-jarige bewoner aangehouden. De politie verdenkt hem ervan de brand in zijn woning gesticht te hebben. Verschillende bewoners hebben aan AT5 laten weten dat het gaat om een man 'die in de war is' en waar al langer problemen mee waren.