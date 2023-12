Basisschool Klein Amsterdam wil door, maar wethouder vraagt zich af 'waar positieve beeld op is gestoeld'

Onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) heeft geen idee waar het positieve beeld - dat basisschool Klein Amsterdam vandaag zelf schetst over de situatie op de school - op gestoeld is. Volgens de nieuwe directeur heeft Klein Amsterdam namelijk bestaansrecht nu er een herstelplan ligt. Vorige week nog noemde de demissionair minister het toekomstperspectief van de school nog 'zeer onzeker'.

Begin oktober werd door het toenmalig bestuur aangekondigd dat Klein Amsterdam zou sluiten. Aanleiding was een vernietigend oordeel van de onderwijsinspectie, die de school in juni onder verscherpt toezicht plaatste omdat de onderwijskwaliteit ondermaats zou zijn. Ook de financiën van de school zouden niet op orde zijn. Minister Sinds vorige week bemoeit ook Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, zich met de problemen. Als het aan de minister ligt, is het toekomstperspectief nog altijd 'zeer onzeker'. In haar brief aan de Tweede Kamer liet Paul weten dat de school vanaf nu onder het strengst mogelijke toezicht valt. Dat betekent dat eventuele maatregelen niet meer door de onderwijsinspectie, maar door de minister zelf genomen worden. Inmiddels is er wel een nieuw bestuur dat wél uit is op een doorstart, onder meer omdat ouders van de leerlingen zich tegen de sluiting verzetten.

Quote "Het is een uitzonderlijke situatie en het gebeurt niet vaak in Nederland" Marjolein Moorman, wethouder onderwijs over Klein Amsterdam

"Klein Amsterdam is een geweldige school, met bestaansrecht en visie. We zullen het herstelplan zorgvuldig verder uitwerken en uitvoeren, waarbij we de zwakke punten versterken en de sterke kanten verder uitbouwen", aldus Schoonveld. Uitzonderlijke situatie Moorman legde vanmorgen in de commissie ook de procedure uit die nu gevolgd wordt: "Op het moment dat de Onderwijsinspectie vaststelt dat er onvoldoende voortgang is bij een zeer zwakke school, dan zeggen ze geen rol meer te hebben en dan wordt het dossier overgedragen aan de minister. Die heeft dan ook de verplichting de Tweede Kamer te informeren. Het is een uitzonderlijke situatie en het gebeurt niet vaak in Nederland."

Ze vervolgt: "De minister kan niet zomaar een school sluiten, maar wel de bekostiging stopzetten. Dat zal dan vaak het einde betekenen van de school, tenzij het privaat wordt doorgezet. Daar zijn we alleen nog niet, maar het is wel zorgelijk." Nieuw oordeel Volgens Moorman komt er vermoedelijk volgende week van de Onderwijsinspectie een 'finale oordeel' naar aanleiding van een eerder afgelegd onaangekondigd bezoek aan de basisschool. Een kwart van de leerlingen van Klein Amsterdam - 68 totaal - is op eigen verzoek overgeplaatst vanwege de problemen op de school. "Ik kijk met waardering naar ze hoe andere schoolbesturen zich hiervoor hebben ingezet. Ouders hebben lang de tijd gehad om hun keuzes en afwegingen te maken over de vraag of ze hun kinderen op een andere school willen plaatsen", aldus de wethouder. Financiën Naast de kwaliteit van het onderwijs is er ook op het gebied van financiën veel mis bij Klein Amsterdam. Moorman zegt dat acht ton aan uitgaven niet kan worden verklaard. "Moeten we dat terugvorderen? Dat wil ik niet doen. Dan zijn wij de oorzaak dat de school niet door kan gaan. We kunnen het bedrag niet kwijtschelden, dat zou geen recht doen aan andere scholen. " De wethouder zegt dat er wel plaats is voor de overige leerlingen op andere scholen in de buurt. "Kinderen kunnen wel overgeplaatst worden als het moet." Vanavond publiceert AT5 een interview met directeur Schoonveld over de situatie bij Klein Amsterdam.