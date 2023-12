Jongen (14) zwaargewond nadat Cobra 6 in zijn hand ontploft

Een 14-jarige jongen is op 23 november in het Rembrandtpark in Nieuw-West zwaargewond geraakt door een Cobra 6. Dat gebeurde nadat het vuurwerk in zijn hand ontplofte.

Volgens de politie had een vriendje van het slachtoffer drie dagen eerder drie cobra's gekocht van een jongen in de omgeving van het Mercatorplein. "Tijdens het afsteken gaat het vreselijk mis: de Cobra wordt afgestoken, maar ontploft in eerste instantie niet. Als het slachtoffer de Cobra 6 oppakt, ontploft deze in diens hand", schrijft de politie.

De jongen heeft hierdoor ernstig en blijvend letsel aan zijn hand overgehouden. De politie is daarna op zoek gegaan naar de verkoper van het vuurwerk. Die bleek ook minderjarig. Het ging om een 16-jarige Amsterdammer, die vanochtend door de politie is aangehouden.

De politie zegt hard op te treden tegen gebruikers van illegaal vuurwerk, omdat dit vuurwerk levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt. "Illegaal vuurwerk is strafbaar. Het in bezit hebben van illegaal vuurwerk kan ook grote persoonlijke gevolgen hebben. Je krijgt een aantekening op de justitiële documentatie en hebt daarmee een strafblad."

Dat het nu om een minderjarige gaat baart de politie naar eigen zeggen zorgen. Ouders wordt daarom ook gevraagd om alert te zijn. Verder zegt de politie snel te reageren op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk.