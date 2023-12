Stewards willen schijnen met laserpen in uitvak stoppen en worden mishandeld

In het uitvak van de Johan Cruijf Arena zijn gisteren tijdens de wedstrijd drie stewards mishandeld door AEK-supporters. De stewards grepen in het uitvak in vanwege het gebruik van een laserpen door de fans. Aan het einde van de wedstrijd wist de politie een verdachte aan te houden.

Zo rond de 30e minuut van de wedstrijd waren de stewards klaar met het gebruik van de laserpen. De Grieken, net als vaak bij andere supporters van Oost-Europese clubs, schijnen met de pennen in de ogen van de spelers en het publiek. Tijdens de penalty van Steven Bergwijn in de uitwedstrijd in Athene was zijn gezicht volledig groen van de laserpennen. Het licht van de pennen kan je ogen beschadigen en zijn daarom in Europa verboden.

De stewards probeerden het schijnen te stoppen en daar werd vanuit de Griekse hoek met veel agressie op gereageerd. De stewards werden vervolgens mishandeld in het uitvak en raakten daarbij gewond, volgens de politie gaat het drietal aangifte doen. Direct na afloop van de wedstrijd wist de politie een verdachte aan te houden voor de mishandeling. Ook twee andere Grieken werden opgepakt voor openbare dronkenschap. Meer aanhoudingen voor de mishandeling worden niet uitgesloten door de politie.

Griekse trommelaar aangehouden

Vooraf aan het duel werden er al een paar supporters aangehouden, waaronder een Griekse trommelaar. Op een terras in de binnenstad zat de man met een trommel, die mee moest naar het uitvak voor sfeer, met de tekst ACAB (All Cops Are Bastards) erop. Na het betalen van een geldboete kreeg de man zijn trommel, wel zonder stickers, weer terug.

Ook werd er een man aangehouden omdat hij een grote hoeveelheid drugs bij zich had en op het Centraal werd een man opgepakt vanwege de verstoring van de openbare orde. In de buurt van de Johan Cruijff Arena werd ook nog een man aangehouden voor het dragen van een bivakmuts. Of de drie aanhoudingen Griekse supporters waren is niet duidelijk.

Twee Ajacieden nog vast

In totaal hield de politie 147 mensen aan gisteren, waarvan het grootste deel Ajax-supporters. Vanwege vernielingen van een metrostel werden er 140 Ajax-fans opgepakt. De politie laat weten dat twee van hen nog vastzitten, vanwege belediging en vernieling.