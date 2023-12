Aanvoerder Hato heeft 'vooral genoten' van winst tegen AEK, maar is ook kritisch

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Hato kreeg vanwege afwezigheid van Steven Bergwijn door een blessure de aanvoerdersband om zijn arm. Het was niet de eerste keer dat de geboren Rotterdammer de vlag van de stad mocht dragen, dat was al eventjes tijdens het duel met Almere City. Hij was daarmee al de jongste aanvoerder ooit van Ajax, maar is na gisteren ook de jongste aanvoerder van een Nederlandse club bij een Europese wedstrijd: 17 jaar en 282 dagen.

Genieten, maar ook kritisch

"Ik heb vooral genoten van de wedstrijd", aldus de aanvoerder. "Het was een mooi Europees avondje en de fans stonden vanaf het begin achter ons." Maar zoals een aanvoerder hoort te zijn, was Hato ook kritisch. "In de tweede helft vond ik ons ver naar achter gedrongen, maar het kon uiteindelijk ook een 6-1 overwinning zijn in plaats van 3-1. Dus ik hou het bij een goed resultaat."

De 17-jarige verdediger trad gisteren een aantal keren op met acties die menig Ajacied zou doen denken aan Matthijs de Ligt: sterke ingrepen, maar met een scherpe precisie. Zelf vond Hato niet dat hij een van zijn betere wedstrijden heeft gespeeld. "Verdedigend heb ik het wel goed gedaan, maar ik had het gevoel dat ik in de tweede helft meer balverlies leed dan normaal."

Onder de indruk

John van 't Schip was vooral onder de indruk van zijn piepjonge aanvoerder. "Het zegt al genoeg dat als je zeventien bent, je een jaar lang op dit niveau zo weet te spelen. En dan ook nog een het Nederlands elftal weet te halen", aldus de oefenmeester. "Het is ook, ondanks zijn leeftijd, een volwassen man. Hoe zich presenteert, hoe hij en traint en zich verzorgt. Hij is daarin absoluut een voorbeeld voor onze selectiespelers, maar ook voor de jongelingen in de opleiding."

De trainer zag dat zijn ploeg fouten maakte, maar wijst er wel op dat er stappen worden gemaakt. Hij wilde vooral duidelijk maken dat het karakter van Ajax gisteren 'fantastisch' was. "Iedereen heeft voor elkaar gevochten. Het voetbal was misschien niet altijd wat we gewend zijn, maar dat telt soms op dit soort avonden niet."

Zondag speelt Ajax om 16.45 uur de laatste wedstrijd in de Eredivisie voor de winterstop tegen PEC Zwolle. Van 't Schip is daar zelf niet bij aanwezig, aangezien zijn zoon gaat trouwen.