AEK Athene is voor Ajax geen onbekende club. De twee speelden al vijf keer eerder tegen elkaar en hebben daarin al een aantal memorabele, zowel positief als negatief, ontmoetingen meegemaakt. Vanavond gaan de Amsterdammers en de Grieken voor de zesde keer de strijd met elkaar aan, in een wedstrijd om heel veel geld.

Bij overwinning komen de Amsterdammers in de play-offs terecht. Dat is een tussenronde waarin de nummers 2 uit de groepsfase van de Conference League het opnemen tegen de afvallers van de Europa League. De winnaar van dat tweeluik plaatst zich voor de achtste finale en kan weer 600.000 euro bijschrijven. Mocht Ajax de Europese schwung terugvinden en blijven winnen dan volgen de kwartfinale, 1 miljoen euro, halve finale, 2 miljoen euro, en bekerwinst, 5 miljoen euro. Daarnaast kan er nog extra geld worden verdiend aan de marketingpool van het toernooi.

Zoals al gezegd is de wedstrijd van vanavond bijna een miljoen euro waard. Dat komt door het geld dat je krijgt voor een overwinning in de groepsfase van de Europa League, 630.000 euro, en het plaatsen voor de play-off van de Conference League, 300.000 euro. Maar er is nog veel meer geld te verdienen in het derde toernooi van de UEFA. Misschien zijn het niet de prijzen uit de Champions League, maar alles is beter dan de nul euro bij verlies.

Overwintering is naast de kans op het behalen van een prijs, ook dé manier om extra geld in de kas te krijgen. Dat geld kan Ajax goed gebruiken. Want ondanks dat in oktober positieve jaarcijfers werden gepresenteerd, lijken de Amsterdammers miljoenen tekort te komen in de begroting.

Om het derde toernooi te halen moet er wel gewonnen worden vanavond. Ajax staat namelijk 4e - tevens laatste - in de groep met twee punten, AEK staat 3e met vier punten. In deze laatste groepswedstrijd kunnen de Amsterdammers met een overwinning nog over de Grieken heen springen.

Om te beginnen met de wedstrijd van vanavond, wat staat er precies op het spel voor Ajax? Het duel staat volledig in het teken van het overwinteren in Europa. Het halen van de volgende ronde van de Europa League is al verkeken , maar er is nog kans op een avontuur in de Conference League.

Nooit verloren

In de afgelopen vijf duels tegen de Griekse ploeg heeft Ajax nooit verloren. Er werd vier keer gewonnen en een keer bleef het gelijk, de laatste ontmoeting. De campagnes dat de Amsterdammers tegenover AEK stonden waren beiden erg succesvol. Het seizoen 1994/95, waarin Ajax de Champions League won, en 2018/19, het seizoen dat de halve finale van het miljardenbal werd gehaald.

In 1994/95 én in 2018/19 zat Ajax ook met de Grieken in de groepsfase en meerdere ontmoetingen waren memorabel. Zo was de thuiswedstrijd in 1994/95 de allereerste keer dat Ajax de bekende rood-witte vlaggetjes in het stadion had gelegd. De vlaggen moesten een alternatief zijn voor het vuurwerk dat vaak van tevoren werd afgestoken en zijn sindsdien eigenlijk altijd aanwezig bij Europese wedstrijden.

Molotovcocktail

Ook de twee wedstrijden in 2018/19 waren voor de geschiedenisboeken. De thuiswedstrijd, het openingsduel van de groepsfase, werd met een uitstekende 3-1 gewonnen. Met een iconisch doelpunt van Nico Tagliafico vanaf de zijkant dat nog altijd op het netvlies van mening Ajacied staat.

De uitwedstrijd van dat seizoen was om een hele andere reden memorabel. Griekse hooligans braken door de dranghekken richting het uitvak van de meegereisde Ajacieden en gooiden een molotovcocktail richting het uitvak. Daardoor ontstond een enorme vuurbal, acht supporters raakten gewond door de knal en het daarop volgende politiegeweld. Volgens de AFCA-supportersclub kregen de Grieken hulp van stewards en de UEFA begon een onderzoek, waarna de Grieken een boete moesten betalen.

Het laatste duel werd een inspiratieloze 1-1. Na een prachtig openingsdoelpunt van Steven Bergwijn viel de kwaliteit van Ajax, zoals wel vaker in die periode, volledig weg. Uiteindelijk scoorden de Grieken de gelijkmaker en was het zweten om het puntje binnen te halen.

Toch uitsupporters

Lang was de vraag of de Griekse supporters vandaag in Amsterdam wel welkom waren. Politiechef Frank Paauw riep op om tijdens risicowedstrijden geen uitsupporters toe te laten, omdat er heel veel inzet nodig is om dat in goede banen te leiden. Ook mogen de Griekse supporters negen weken lang niet in voetbalstadions komen na meerdere geweldsincidenten.

Toch zijn de Grieken wel gewoon welkom in Amsterdam. Volgens de burgemeester is er op dit moment geen indicatie dat de supporters die in Griekenland voor problemen zorgen afreizen naar Nederland.

De allesbeslissende wedstrijd begint vanavond om 21.00 uur.