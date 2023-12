Hato (17) draagt aanvoerdersband bij cruciaal duel van Ajax tegen AEK Athene

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Afgelopen zaterdagavond werd Sparta Rotterdam met 2-1 verslagen en zo is John van 't Schip ongeslagen in de eredivisie, terwijl hij in Europa nog geen duel won. Donderdagavond tegen AEK geeft winst de laatste kans, voor hem, maar ook voor de club om het Europese avontuur een vervolg te geven. "Ik zie het als onze plicht dat wij, als Ajax, daarin zo ver komen als we kunnen", aldus Van 't Schip. "Dat houdt dus in dat we de wedstrijd willen winnen, omdat we verder willen."

Wennen

Niet lang geleden werd er in de ArenA alleen nog gesproken over de Champions League, dus is het even wennen dat het nu over een plek in de Conference League gaat. "Het is lastig natuurlijk, want iedereen wil Champions League of Europa League spelen", geeft verdediger Devyne Rensch toe. "Dan moet je nu vechten voor de Conference League, het is wat het is. We weten waar we vandaan komen, dus ja, het is gewoon strijden voor de Conference League en daar zullen we zeker voor gaan."

Geen Bergwijn en Berghuis

Twee ervaren spelers ontbreken morgen. De aanval moet het zonder de geschorste Steven Berghuis doen en ook aanvoerder Steven Bergwijn is er niet bij vanwege een blessure. Daarom heeft Van 't Schip ervoor gekozen de 17-jarige Hato aan te wijzen als aanvoerder.

Motivatie

In de defensie wordt Hato hoogstwaarschijnlijk bijgestaan door Rensch. Hij kreeg, net als Bryan Brobbey, kritiek van Marco van Basten eerder dit seizoen. Juist die twee lijken hun vorm te vinden. "Ik heb natuurlijk ook veel dingen voorbij zien komen", geeft Rensch aan. "Het belangrijkste is om er een motivatie van te maken, om nog beter te voetballen en nog beter te presteren. Ik denk zeker dat ik dat ook doe."

Ajax en AEK Athena trappen morgenavond om 21.00 uur af.