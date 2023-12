Liveblog: opluchting in Noord, woede in Zuid om locatie voor erotisch centrum

De Amsterdamse fractie van de VVD heeft laten weten de keuze voor de locatie aan de Europaboulevard niet te steunen.

"De fractie van de VVD heeft altijd gehamerd op de strenge voorwaarden dat het erotisch centrum alleen gerealiseerd mag worden in een gebied waar voldoende draagvlak bestaat en de komst geen inbreuk doet op de veiligheid en leefbaarheid van het gebied. Daarom heeft de VVD gepleit voor de bouw van het erotisch centrum in een nieuw te bouwen gebied. Bij de locatie in Amsterdam-Zuid is dit duidelijk niet het geval."

"Het idee van een erotisch centrum met sluiting van de ramen op de Wallen steunen we", zegt fractievoorzitter Daan Wijnants. "Maar niet in een bestaande

woonwijk, waar het draagvlak ook nog eens volledig ontbreekt."

Ook de fractie van de stadsdeelcommissie in Zuid is zeer ontevreden over het besluit. "Er is totaal geen draagvlak, maar juist breed gedeelde tegenstand in de buurt voor de komst van dit erotisch centrum", zegt stadsdeelcommissielid Michael Vis. "De VVD blijft zich keihard tegen deze plannen verzetten, want dit is absoluut géén verbetering voor Zuid én al helemaal niet voor de bewoners rondom de RAI."