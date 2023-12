Molen van Sloten krijgt nieuwe wieken dankzij crowdfundingsactie

Vandaag meldde De Westkrant dat het streefbedrag was behaald. De twee roeden waar de wieken aan vastzitten begonnen te roesten en dreigden gevaar op te leveren door af te breken. "Uiteraard zijn wij erg blij dat het crowdfundingbedrag is behaald", vertelt Edema enthousiast. "We moesten dit bedrag voor eind december hebben opgehaald en dat is nu vorige week gelukt!"

Ook zijn de vrijwilligers van de molen blij met het nieuws, vertelt Edema. "We hebben nu het vooruitzicht dat we de hele zomer volgend jaar weer mogen draaien, als alles is gerestaureerd. We mochten nu geen water meer pompen, vanwege de slechte staat van de wieken." In de molen is al een start gemaakt met het repareren van een balk in het monumentale gedeelte. Wanneer de nieuwe wieken zijn geplaatst, zal de vijzel worden verwijderd. Edema: "Dat wordt nog een grote operatie en gaat spectaculair zijn."

Opknapbeurt

In juni dit jaar werd duidelijk dat de volledige opknapbeurt, waarbij de wieken, de roeden en de vijzel vervangen moesten worden, in totaal zo'n 180.000 euro zou kosten. Een deel hiervan kon worden bekostigd met subsidies, omdat de romp een monumentale status heeft. Maar niet alle kosten voor de totale renovatie konden hiermee worden gedekt.

Door middel van de crowdfundingsactie 'Laat de molen draaien', werd ingezet op het inzamelen van 20.000 euro. "Wie meer dan 100 euro schenkt, krijgt van de oude wieken een stukje heklat met een inscriptie. Bij grote donaties van 2500 euro of meer krijg je een naamplaatje op de nieuwe roeden", vertelde Edema toen.

Geschiedenis

De Molen van Sloten is een werkende poldermolen en dateert uit het jaar 1847. In 1991 werd de molen opnieuw opgebouwd in Sloten, bij de Ringvaart Haarlemmermeer. Door middel van vrijwilligers blijft de molen letterlijk en figuurlijk draaiende gehouden. Ook zijn er dagelijks rondleidingen in de molen en is er alles te zien over de molentechniek en de geschiedenis van Sloten en Oud Osdorp.

In onderstaande video vertelt bestuurslid Edema over de nodige restauratie van de molen.