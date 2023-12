Bouterse hoort morgen definitieve uitspraak Decembermoorden: "Natuurlijk maakt hij zich zorgen"

Voormalig president en legerleider van Suriname Desi Bouterse krijgt morgen te horen of hij nu toch de cel in moet. Het Surinaamse Hof van Justitie doet dan na 16 jaar definitief uitspraak over de rol van Bouterse en vier anderen tijdens de Decembermoorden in 1982.

Amsterdammer Romeo Hoost denkt dat Desi Bouterse met samengeknepen billen naar de uitspraak zal luisteren: "Natuurlijk maakt hij zich zorgen." Hoost verloor die nacht in 1982 zijn neef, een jurist. Hij werd samen met veertien tegenstanders van Bouterse - onder wie advocaten, journalisten en militairen- doodgeschoten in het hoofdkwartier van het leger in Paramaribo, Fort Zeelandia. Hoost: "Tot en met de dag van vandaag houdt Bouterse vol dat de mannen bezig waren met een coup tegen hem. Hij heeft de mannen gecriminaliseerd en blijft ze criminaliseren."

In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden vijftien tegenstanders van het Surinaamse regime gemarteld en vermoord. Bouterse is al twee keer eerder tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moorden, maar hij heeft nog geen dag in de gevangenis gezeten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie eist ook nu weer een celstraf van 20 jaar.

De nu 78-jarige Bouterse heeft directe betrokkenheid bij de moorden altijd ontkend. Wel zegt hij politiek verantwoordelijk te zijn als militair bevelhebber destijds. Volgens Hoost zit Bouterse uit zijn nek te kletsen. "Hoe dom moet je zijn om te ontkennen dat je ter plaatse was, terwijl er een paar dagen later een video verschijnt waarop te zien is dat je tijdens de moorden één van de slachtoffers aan een verhoor onderwerpt."

Voormalig legerleider en president Bouterse is nu oppositieleider in Suriname. Hij sprak afgelopen weekend tijdens een partijbijeenkomst voor de zoveelste keer van een politiek proces. Ook waarschuwde hij het Hof van Justitie voor de gevolgen van een eventuele - voor hem nadelige - uitspraak. Bouterse heeft in Suriname nog steeds een grote aanhang. "Dat baart me wel zorgen," zegt Hoost. "Hij heeft de rechters bedreigd. Hij heeft ze geïntimideerd. Hij zei: 'rechters, weet wat jullie doen want het land verkeert al in een slechte toestand'. Pure intimidatie."

Niet dat Hoost denkt dat de rechters zich zullen laten intimideren. "De rechters in Suriname zijn niet bang. Hij krijgt zijn straf. Het kan niet zo zijn dat de krijgsraad deze man jaren geleden al heeft berecht - en dat ook nog een paar keer heeft bevestigd - en dat het hof nu opeens gaat denken dat hij vrijuit moet gaan."

Gratie

Of Hoost denkt dat Bouterse daadwerkelijk de gevangenis ingaat? "Als hij slim is, zwaait hij morgen tijdens de zitting met een gratieverzoek. Daarmee kan hij misschien nog wat tijdrekken. Maar binnen een jaar of twee ligt de weg open."

En daarmee heeft Hoost het over zijn eigen weg. Naar Suriname. "Ik ga sinds de moorden uit principe niet terug naar Suriname. Niet zolang deze man op vrije voeten is. Die moordenaar moet eerst achter de tralies zitten."