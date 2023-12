Apart meldpunt discriminatie en racisme voor medewerkers van de gemeente

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft op verzoek van de gemeente een apart meldpunt speciaal voor gemeentemedewerkers ingericht. Dat meldt wethouder Hester van Buren (personeel en organisatie) in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding voor het meldpunt is de anonieme brandbrief van eerder dit jaar. Hierin zeiden medewerkers van de dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI) dat binnen de gemeente op grote schaal wordt gediscrimineerd.

"De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor het MDRA, omdat deze de specialistische taak al uitvoert voor inwoners van de gemeente Amsterdam en bekend is met de materie en de wet- en regelgeving. Deze opdracht is een aanvulling op de bestaande wettelijke taak van het MDRA", valt te lezen in de brief.

De gemeente had een dergelijke meldpunt eerder al aangekondigd . Nu is dus duidelijk dat het MDRA de taak vanaf vandaag op zich neemt. Medewerkers die liever intern een melding willen maken, kunnen dat doen bij Bureau Integriteit.

Het bedrijf Clavis Consulting gaat als externe en onafhankelijke partij een feitenrelaas (opsomming van gebeurtenissen, red.) opstellen na de anonieme e-mail. Een commissie gaat met zo'n dertig medewerkers en betrokkenen binnen en buiten de directie van de afdeling WPI in gesprek en gaat kijken in hoeverre de inhoud van de anonieme e-mail klopt.

Vernederd

De brandbrief kwam in oktober dit jaar namens bijna 200 medewerkers, allen van buitenlandse afkomst, naar buiten. "Er worden vernederende uitspraken gedaan over ons uiterlijk. Zij schreeuwen stelselmatig tegen ons, vaak in het bijzijn van andere medewerkers. Zij kleineren ons stelselmatig, vaak in het bijzijn van andere medewerkers. Wij moeten ons mond houden. Een aantal van ons is zelfs uitgescholden voor aap", was te lezen in de brief. Vlak daarna kwam een spoeddebat.

De in de raadsbrief aangekondigde vervolgacties hangen samen met andere acties op het gebied van discriminatie en racisme. Het aparte meldpunt voor gemeentemedewerkers is voor in ieder geval vijf maanden.

De gemeenteraad wordt in het eerste kwartaal van 2024 geïnformeerd over het totale pakket aan maatregelen.