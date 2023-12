Op bezoek bij de traumahelikopter: "Het werk is vooral heel onvoorspelbaar"

Sinds deze zomer zijn het Mobiel Medisch Team en de traumahelikopter niet meer gehuisvest op het dak van locatie VUmc van Amsterdam UMC, maar op een nieuwe standplaats in het Westelijk Havengebied. De locatie heeft volgens de leden van het team veel voordelen. AT5 kreeg deze maand een inkijkje in het werk van het team.

Het Mobiel Medisch Team, kortweg MMT, wordt aanvullend op een ambulance bijvoorbeeld ingezet bij ernstige verkeersongevallen, schiet- of steekverwondingen of grote rampen. "In principe gaan wij alleen vliegen als de patiënt levensbedreigend ziek of gewond is", vertelt MMT-arts en medisch coördinator Fabian Kooij. Naast een helikopter, heeft het team ook de beschikking over een snelle auto. Per inzet wordt gekeken welk vervoermiddel het verstandigst is. Dat hangt van de weersomstandigheden en de locatie af. Voor ongeveer de helft van Amsterdam wordt normaal gesproken de auto gebruikt.

Het MMT bestaat uit drie mensen: een arts, een verpleegkundige en in het geval van een inzet met helikopter een piloot of met de auto een chauffeur. In de helikopter zit weliswaar een brancard, maar de patiënt gaat vrijwel altijd, zo nodig met het MMT-personeel erbij, in een normale ambulance naar het ziekenhuis.

Quote "We vervoeren ongeveer één op de honderd patiënten zelf, want in een ambulance is meer werkruimte" Frans Fuhrmann, MMT-piloot en Chief Pilot

"Niet omdat het niet kan, maar omdat er met de ambulance meer werkruimte is", vertelt MMT-piloot en Chief Pilot Frans Fuhrmann. "Het is eigenlijk heel klein in de helikopter. En het geeft ook geen tijdwinst. Zeker in de regio Amsterdam ben je eigenlijk altijd sneller met een ambulance in het ziekenhuis, en daar gaat het uiteindelijk om: welk vervoermiddel is het snelst? We vervoeren ongeveer één op de honderd patiënten in de helikopter."

Tips voor omstanders Op een afstand van 25 meter van de helikopter mogen geen obstakels staan tijdens het landen of opstijgen. Dat kunnen geparkeerde fietsen zijn, maar ook mensen, honden of kleedjes. Mochten mensen niet op tijd aan de kant gaan, dan moet de piloot een andere plek zoeken. Fuhrmann vertelt dat de helikopter gevaarlijk is. "Naast dat er dingen weg kunnen waaien, stokken, takken, steentjes, kunnen er ook dingen opgezogen worden. Dus als je je kleedje in het park laat liggen, kan het ook zijn dat die in de staartrotor gezogen worden. Als die draait, dan zie je hem ook niet. Dus hij zuigt ook behoorlijk wat lucht aan." In het donker gebruikt hij, net als de verpleegkundige die ook voorin zit, een nachtkijker. Het nadeel van die nachtkijker is dat een kleine hoeveelheid licht al voor verblinding zorgt. Dat geldt ook voor mensen die met hun smartphone met flits een foto maken of video opnemen. Verder veroorzaakt de helikopter windkracht negen en een enorme herrie die voor schade aan de oren kan zorgen.

De helikopter is van ANWB Medical Air Assistance (ANWB MAA), waar ook de piloten in dienst zijn. Zij werken fulltime als piloot. Het medisch personeel werkt voor het Amsterdam UMC. Ze werken naast hun werk voor het MMT ook in het ziekenhuis zelf. Zo zijn de artsen in eerste instantie opgeleid tot traumachirurg of anesthesioloog. Dat zorgt voor kennis en expertise die in het werk bij het MMT nodig is, omdat zij als arts zeer medisch-specialistische zorg bieden bij spoedgevallen op straat. De chauffeurs van de MMT-auto werken op andere dagen voor Ambulance Amsterdam en rijden dan in een normale ambulance. Ze zijn tijdens hun werk voor het MMT gedetacheerd bij het Amsterdam UMC. Op het moment dat het team besluit met de helikopter te vertrekken, assisteren ze vanaf de standplaats in het Westelijk Havengebied bij het vertrek of de aankomst van de helikopter.

De redenen van de verhuizing De traumahelikopter kwam in 1995 als proef op het dak van het VUmc terecht. Het opstijgen en landen zorgde wel voor geluidsoverlast voor omwonenden, dat was een van de redenen voor de nieuwe plek in het Westelijk Havengebied. Het team vindt het niet vreemd om niet meer op het dak van het ziekenhuis te zitten. Sinds deze zomer rijden ambulances met patiënten door de fusie al alleen naar de locatie AMC in plaats van de locatie VUmc. Ook vinden de overleggen die het MMT-personeel heeft met ziekenhuispersoneel vooral digitaal plaats, het is daardoor niet meer nodig om in hetzelfde pand te zitten. Ook moest de locatie in het Westelijk Havengebied eerder al gebruikt worden voor het tanken en gaan patiënten van het MMT bijna nooit meer naar Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Kooij is zelf naast MMT-arts en medisch coördinator van het MMT ook urgentie-anesthesioloog. Wat de heftigste zaken tijdens een dienst voor het MMT voor hem zijn? "Waar ik vaak op aansla, is onrecht, of heel erge domme pech. Dat ik denk, hoe kan het nu zo mis gaan, terwijl de patiënt alles goed heeft gedaan? Maar soms sla ik er ook weer niet op aan. Dus het is vooral heel onvoorspelbaar. Ik denk dat de enige samenvatting die voor iedereen geldt is: als je dit werk maar lang genoeg doet, kom je vanzelf iets tegen dat op de verkeerde knop drukt." "Als mensen mij vragen, hoe hou ik het vol. Dan zeg ik, het ongeluk is toch al gebeurd", vertelt Dunning. "Maar wij kunnen ons wel als team inzetten om het voor de patiënt of de familie zo dragelijk mogelijk te maken."