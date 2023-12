Nieuw-West nl Ramen buurtbewoners aan diggelen door plofkraak: "Ben in paniek weggerend"

De plofkraak op een geldautomaat aan de Osdorper Ban in Nieuw-West heeft ertoe geleid dat meerdere woningen in de straat schade hebben opgelopen. Ramen in de omgeving zijn door de explosies gesprongen.

Er klonken in totaal drie knallen. "De eerste keer dacht ik dat het een vuurwerkbom was", vertelt een man die boven de geldautomaat woont. "Kort daarna ging er een tweede knal af. Het glas sprong eruit. Dus ik wist meteen dat ze met de geldautomaat bezig waren. Ik rende meteen naar binnen, heb 112 gebeld en toen volgde er nog een derde knal. Ik ben wel geschrokken." Dat geldt ook voor een vrouw die aan de overkant van de straat woont. "Het was keihard. Ik ben naar de woonkamer gerend. Ik was in paniek. Ik wist niet wat ik moest doen."

Quote "Maar ja Osdorp, het gaat steeds verder achteruit helaas" Ondernemer

Een ondernemer die winkels in de straat heeft en zelf verderop woont, zegt dat de eerste knal het hardst was. "Het is vreselijk. Ik heb daar een gordijnenzaak. We hebben het vaak over beveiliging van deze wijk. Met wijkagenten en mensen van de gemeente enzo. Maar ja Osdorp, het gaat steeds verder achteruit helaas." De politie is op zoek naar meerdere verdachten, die nog niet zijn aangehouden. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.