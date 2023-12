Oud en Nieuw nl Afsteekverbod schrikt niet af: "Ik zie het niet terug in de verkoopcijfers"

Vanaf vandaag kan er weer vuurwerk worden gekocht. Hoewel het afsteken hiervan ook dit jaar weer verboden is in Amsterdam - er geldt sinds vorig jaar een afsteekverbod - weerhoudt dat veel mensen niet om groots in te slaan.

"Vorige jaar was het eerste jaar dat het niet meer mocht. Ik zie het niet terug in de verkoopcijfers", zegt vuurwerkverkoper Jeffrey Beekhoven. In 2022 had hij de beste omzet in 35 jaar tijd. De komende drie dagen verwacht Beekhoven dan ook weer veel klanten.

Afsteekverbod Waar op de meeste plekken in het land rond de jaarwisseling van 18.00 uur ‘s avonds tot 02.00 uur ‘s nachts vuurwerk de lucht in mag, is dat in Amsterdam verboden. Het afsteekverbod is door de gemeente ingesteld vanwege ernstige incidenten tijdens de jaarwisseling van 2019 naar 2020. Maar door de coronajaren ging het afsteekverbod pas in 2022 in. Wat mag er nog wél worden afgestoken? Alleen vuurwerk uit de lichtste categorie, F1, ook wel kindervuurwerk genoemd. Denk aan sterretjes, knalerwten en trekrotjes.

AT5

Toch verlaten ook veel Amsterdamse klanten de zaak van Beekhoven met vuurwerk van een hogere categorie. Ondanks de strengere regelgeving. "Vorig jaar mocht ik geen vuurwerk afsteken. Toch schoot er toen ontzettend veel vuurwerk door de lucht", legt een bezoeker uit. "Omdat iedereen het wel doet, denk ik: het kan wel!" En daar sluit Beekhoven zich bij aan. "Zolang ik kan verkopen, is er vuurwerk."