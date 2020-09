Dit jaar toch geen afsteekverbod voor siervuurwerk

Volgens de gemeente is de handhaving van een algeheel afsteekverbod, naast de handhaving van de coronaregels, 'complex en intensief'. 'Daarnaast is het niet duidelijk of lokale vieringen in buurten door kunnen gaan, en die hadden nou juist een alternatief moeten zijn voor het zelf afsteken van vuurwerk.'

Groter dan voorzien

Verder zijn de 'juridische en financiële risico’s groter dan voorzien'. 'Gezien de omstandigheden is uitstel onvermijdelijk, maar het is ook een tegenvaller omdat een grote meerderheid van de Amsterdammers, en de raad en het college, heeft aangegeven een afsteekverbod te willen', laat de gemeente weten.

Wel is er dit jaar al een landelijk verkoopverbod op knalvuurwerk en pijlen. Siervuurwerk uit de categorie F2, zoals fonteinen, springtollen en draaizonnen, mag wel verkocht worden.

Gerechtelijke stappen

Vuurwerkverkopers gaven eind juli al tegenover AT5 aan dat ze gerechtelijke stappen tegen de gemeente wilden ondernemen. Ook voorspelden ze dat het verbod niet te handhaven zou zijn. 'Heel veel Amsterdammers zullen er maling aan hebben', zei een van hen.

Aanvankelijk was burgemeester Halsema niet enthousiast over een algeheel vuurwerkverbod in Amsterdam zonder dat een landelijk verbod dat ondersteunde. Maar de gemeenteraad wilde het en de koers naar een jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk werd daarom in februari toch ingezet.