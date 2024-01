Tweede verdachte wél veroordeeld voor mislukte overval op Tadic en krijgt 1 jaar cel

De rechtbank veroordeelt de 20-jarige Mohamed F. tot twaalf maanden cel voor de overval op oud-Ajacied Dusan Tadic. De voetballer werd in de zomer van 2022 met geweld overvallen door twee mannen. Opvallend is dat de medeverdachte van F. begin vorig jaar werd vrijgesproken voor de overval, hij kreeg wel enkele maanden cel voor openlijke geweldpleging.

"De rechtbank realiseert zich dat de zittingscombinatie in de zaak van de medeverdachte tot een andere weging van de feiten en omstandigheden, en daarmee tot een afwijkend oordeel, is gekomen", schrijft de rechtbank in haar vonnis. Begin februari 2023 oordeelde de andere combinatie dat er niet genoeg bewijs was om te spreken van een poging tot overval, de 27-jarige Mohamed el K. kreeg een deels voorwaardelijke celstraf voor openlijke geweldpleging.

Genoeg bewijs

Maar de rechtbank die de zaak van Mohamed F. behandelt, heeft een ander oordeel. "Verdachte en zijn mededader hebben om middernacht het slachtoffer een half uur lang bij zijn woning staan opwachten. Te zien is dat een van hen continu op zijn telefoon kijkt. Op enig moment komen de twee in actie en dat blijkt het moment te zijn dat slachtoffer in zijn auto komt aanrijden en uitstapt. Onder zijn auto is een GPS-tracker/baken aangetroffen, die vanaf 12 juli 2022 was geactiveerd", schrijft de rechtbank.

'We hebben je

De mannen waren op de hoogte van de bewegingen van Dusan Tadic en stonden hem in de omgeving van zijn woning op te wachten. Op het moment dat hij zijn auto uitstapte zijn de overvallers direct op hem afgegaan. Achtervolgden hem en sloten hem in. Ze pakten hem bij zijn nek waarbij ze iets zeiden in de trant van 'we hebben je'.