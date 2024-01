Werken in getransformeerde loods in Noord: "Zit nu weer vol met leven"

Ruimte om te wonen en te werken in de stad is schaars. Hoe kunnen we tijdelijk leegstaande ruimte gebruiken om krapte op de markt aan te pakken? Een voormalige loods, aan de oevers van het IJ, is een voorbeeld van hoe het kan. Ontwerper Eldin Fajkovic vertelt in Bouw Woon Leef over het project.

Het verbouwen van leegstaande gebouwen zoals loodsen, fabrieken en kerken is in eerste instantie geen makkelijke opgave. Door het grote volume van de gebouwen kan het lastig zijn om ze te transformeren naar woon- en werkruimtes. Fajkovic en zijn team hebben een systeem bedacht waarmee het goedkoop en makkelijk kan. We spreken hem in een getransformeerde loods aan het IJ in Noord. Waar de vloeren eerst leeg waren, zijn er nu verschillende houten kant-en-klare kantoren te vinden, vol met levendigheid.

Box-in-box in een loods in Noord AT5

Voorbeeld module AT5

Voorbeeld module in een kerk AT5 Volgende

In de loods zijn verschillende 'modules' te vinden. De modules kunnen als legoblokjes worden neergezet of helemaal worden weggehaald. Maar ook in de modules zelf kunnen er makkelijk dingen aangepast worden. Zo kunnen wanden en vloeren worden verplaatst of weg worden gehaald.

Quote Het is de enige plek in de stad waar zo veel ruimte is" Kai Bakker, ondernemer in de loods

Kai Bakker is een van de ondernemers in de loods en is enthousiast over de plek. "Het is de enige plek in de stad waar zo veel ruimte is. Een ruimte hebben die zo vol leven zit en waar je kan samenwerken, creëren, ontmoeten, daar is er maar één van."

Wonen in een gymzaal Het modulesysteem werkt niet alleen voor het bouwen van kantoren, ook geeft het veel opties voor wonen. Vooral in tijdelijke leegstand zitten er mogelijkheden. Fajkovic is er druk mee bezig. "We hebben op dit moment een project waar we woningen voor spoedzoekers creëren in een gymzaal. Die woningen zijn er dan voor 10 jaar omdat er nu grote vraag naar is."

