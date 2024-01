Zoete vapes mogen nu niet meer worden verkocht: alleen nog met tabaksmaak

Sinds 1 januari zul je niet zo snel meer de zoete walm van bubblegum, ijsthee of tropisch fruit ruiken op straat. Vapes (elektrische sigaretten) met dit soort smaakjes mogen namelijk niet meer worden verkocht. Alleen e-sigaretten met de smaak van tabak mogen nog over de toonbank gaan. "Ik ben door de lekkere smaak gaan roken."

"Hiervoor rookte ik niet", zegt een jongen. "Ik kwam ermee in aanraking op een festival en nu vape ik drie jaar steevast." Een ander heeft een soortgelijk verhaal. "Ik vind de smaak lekker en ik vind het gezellig met vriendinnen", zegt zij. Op de vraag of zij zou stoppen met vapen als ze alleen tabaksmaak kon kopen, antwoordt ze: "Ja, maar dan zou ik overstappen op sigaretten."

Melvin Esch van Esch Tobacco & Souvenirs heeft bij zijn klanten gepeild wat zij gaan doen nu het verbod in is gegaan. "Zo'n 75 procent zegt dat ze overstappen op sigaretten en de rest zegt dat ze gaan stoppen." Al is Esch er niet zeker van dat die ene kwart ook écht stopt. "Dit is de tijd van het jaar dat de meesten het proberen, maar we moeten nog zien hoeveel goede voornemens worden volgehouden."

Esch ruimt ondertussen het schap leeg. "Wel jammer", vindt hij. "Het was goed voor de omzet." In de laatste week van 2023 zag hij dat sommigen massaal e-sigaretten inkochten. "Tassen vol is overdreven, maar er waren wel mensen die voor honderden euro's inkochten. Dat zijn zo'n 40 à 50 vapes."

Verbod uitgesteld

Het verbod zou eigenlijk al 1 januari 2023 intreden, maar het werd uitgesteld. Zo kregen fabrikanten langer de tijd om de huidige voorraad op te maken en een nieuwe vape met tabaksmaak te produceren. Ook de felle, mooie kleurtjes van de e-sigaret zijn vanaf nu verboden. Verslavingsinstituut Jellinek zei vorig jaar dat de regels die nu in zijn gegaan zeker weten werken om vapen minder populair te maken.