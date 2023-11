Duizenden illegale vapes gevonden bij politiecontroles

De politie heeft samen met partners van de Ondermijningsbrigade van 20 tot en met 24 november in de stadsdelen Noord en Centrum meerdere acties uitgevoerd. Zo werden er onder andere opslagruimtes op een bedrijventerrein in Noord gecontroleerd en werd er gecontroleerd op verdovende middelen in het uitgaansgebied in de binnenstad, waarbij er twee verdachten werden aangehouden. Ook zijn er duizenden illegale vapes in beslag genomen.

In het Centrum en Noord werd er onder andere gecontroleerd op arbeidsuitbuiting, vervalste merkartikelen en valse vapes bij een aantal souvenir- en zoetwarenwinkels. Bij vijf winkels werden er verschillende overtredingen geconstateerd, zoals namaakartikelen, brandgevaarlijke situaties en slaapplaatsen waar dat niet is toegestaan.

Daarnaast werden er 10.000 illegale vapes gevonden met te veel milliliters vloeistof, een te hoog nicotinegehalte en verpakkingen met buitenlandse waarschuwingsteksten erop. "Dit tast de volksgezondheid en veiligheid van gebruikers aan", aldus de politie.

Vuurwapen

Veel drugs, wapens en geld worden iedere dag door de binnenstad vervoerd; van fiets, scooter tot aan ander klein vervoer. Daarom voerde de politie ook controles uit bij bestuurders en haalde daarmee 'heel wat verboden goederen en middelen van straat'.

Tijdens een achtervolging met een scooter gooide de bestuurder iets in het water. Politie: "Hier is later naar gezocht door duikers, maar is helaas (nog) niet teruggevonden." Ook bleek een van de aangehouden bestuurders een wapen bij zich te dragen. In totaal werden er tijdens de verkeerscontroles in ieder geval twaalf processen-verbaal uitgeschreven.

Merkvervalsing

Ook werden er controles uitgevoerd bij drie zogenaamde Money Transfer Organisaties. Dit zijn kleine agentschappen die als shop-in-shop op verzoek van klanten geld overmaken naar het buitenland. Dit gaat op basis van een vergunning van een Europese Centrale Bank vaak om cashgeld.

De politie constateerde dat er bij alle drie de organisaties geen sprake was van ondergronds bankieren met crimineel geld. "Wel zijn er enkele andere overtredingen geconstateerd, waaronder merkvervalsing, vermogensfraude met elektriciteit, het niet of juist registreren van goederen in het Digitaal Opkopersregister en een brandgevaarlijke situatie."

In Noord werden opslagruimtes op een bedrijventerrein onder de loep genomen op crimineel gebruik. Daar trof de politie een man aan die in een van de opslagruimtes bleek te slapen. Er wordt nog onderzocht of hier mogelijk sprake is van arbeidsuitbuiting.