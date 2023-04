Grote actie in havengebied: "Criminelen weten Amsterdamse haven steeds meer te vinden"

Het Westelijk Havengebied was vandaag het decor van een zogeheten TFOC-actie van de politie, douane, marechaussee en andere partijen. Criminelen weten de Amsterdamse haven steeds vaker te vinden en daarom is het volgens de autoriteiten belangrijk om schippers en andere ondernemers bewust te maken van hun aanwezigheid.

"Als je hier in de rondte kijkt zie je ontzettend veel schepen. Zo ligt aan de overkant een groot zeeschip uit Zuid-Amerika. Elk schip wat daar bij komt kan interessant zijn voor criminelen. Via die boten kunnen er namelijk verdovende middelen van boord gehaald worden", vertelt Tom Bras van de politie. 'Iedere crimineel heeft transport nodig' Volgens Bras weten criminelen de Amsterdamse haven steeds vaker te vinden. Dat zou onder meer komen door de aandacht die er in Rotterdam voor is en het aantal uithalers wat wordt aangehouden. Om bewustzijn bij ondernemers en schippers in Amsterdam te creëren wordt vandaag de TFOC-actie gehouden. Onder het motto: 'Iedere crimineel heeft transport nodig' gaan de autoriteiten aan boord bij binnenvaartschepen en gaan op die manier het gesprek aan.

Dat criminelen hun weg in het Amsterdamse weten te vinden, blijkt onder andere uit het aantal kilo's cocaïne wat vorig jaar is onderschept. Vorig jaar werd ruim 1500 kilo onderschept en met dat aantal was 2022 een recordjaar. De vondst van ruim 1100 kilo in een container met cacaobonen nam het grootste gedeelte voor zijn rekening.

Quote "Een kilo coke is hier niks waard, die zal iemand naar Europa moeten vervoeren waar het pas veel geld waard wordt" Maikel Dop, programmaspecialist politie

Vandaag werden niet alleen binnenvaartschepen gecontroleerd. Op een grote parkeerplaats bij De Heining in Westpoort werden vrachtwagens van de weg gehaald en grondig gecontroleerd: "We vinden het ongelofelijk belangrijk om te laten zien dat wij controleren, maar ook dat wij ervoor zorgen dat criminele inmenging wordt verstoord. Wij maken chauffeurs er bewust van dat elke crimineel transport nodig heeft. Een kilo coke is hier niks waard, die zal iemand naar Europa moeten vervoeren waar het pas veel geld waard wordt", vertelt Maikel Dop, programmaspecialist van de politie.

De gesprekken met ondernemers en chauffeurs leverden vandaag nog geen grote vangsten op. Wel worden er meer signalen gedeeld: "We zijn vorig jaar begonnen met deze acties en daar zijn best goede signalen uitgekomen. Onder andere van mensen die benaderd zijn of ze iets mee wilden nemen. Dat deden ze dan niet, maar ze wisten ook niet waar ze met die informatie terecht konden. Dat weten ze nu wel", aldus Tom Bras.