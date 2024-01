Politie geeft beelden vrij van verdachte steekpartij bij OLVG West

De politie heeft beelden vrijgegeven van een steekpartij afgelopen zomer bij de ingang van het OLVG West aan de Jan Tooropstraat. Twee mannen komen elkaar in het ziekenhuis tegen nadat ze eerder die dag ruzie hadden gehad op het festival Parels van de Stad op Riekerhaven.

Het slachtoffer raakt gewond aan zijn hand en rijdt, samen met zijn vriend, naar het OLVG West om zich te laten behandelen. Als hij even de wachtkamer uitloopt om een sigaret te roken, ziet hij tot zijn verbazing dezelfde man van de knokpartij eerder die avond.

Hartstreek

De man, die nu samen met een vrouw is, ziet het slachtoffer en rent op hem af. De vrouw lijkt de man nog tegen te houden, maar de man beukt op het slachtoffer in. Het slachtoffer heeft dan nog niet door dat de verdachte een mes heeft getrokken en meermaals op hem insteekt. Het slachtoffer raakt levensgevaarlijk gewond en wordt getroffen in onder andere zijn hartstreek.

De politie geeft beelden vrij van de verdachte in de hoop dat mensen die meer weten of de man herkennen zich melden bij de politie.