Oranjesluizen nog dagen dicht, schippers balen: "Moeten maar weer lijdzaam toezien"

Volgens Waternet blijven de Oranjesluizen nog een à twee dagen gesloten. De sluizen zijn sinds gisteravond dicht vanwege hoogwater in het IJmeer en het Markermeer. Schepen staan nu stil: "We liggen hier met dertig schepen, we kunnen niets."

De Oranjesluizen zijn dicht omdat het de afgelopen dagen heel veel heeft geregend. Ze kunnen pas weer open als het waterpeil aan de kant van het IJmeer is gezakt.

Nu de sluizen dicht zijn, is Amsterdam niet meer bereikbaar via het IJmeer. Schepen die richting de haven en IJmuiden willen varen, moeten nu via het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor schippers die nu buiten de sluis stilliggen is het balen. "We liggen hier met vijfentwintig tot dertig schepen en er gebeurt verder niks. We moeten maar weer lijdzaam toezien en je bedrijf maar weer stilleggen. Daar komt het kortgezegd op neer."

Via het gemaal bij Zeeburg en het spuicomplex bij IJmuiden moet de waterstand omlaag worden gebracht. "We verwachten dat dit nog een of twee dagen gaat duren", vertelt Arjan Hooiland van Waternet. Hij begrijpt de zorgen van de schippers, maar volgens hem gaat het waterbeheer nou eenmaal voor. "Iedereen moet wel droge voeten houden."