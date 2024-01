Vorst in aantocht: stormloop bij schaatsenslijpers

Er is vorst in aantocht en volgens verschillende weerkenners wordt het zo koud dat er een goede kans is dat er over een week geschaatst kan worden op natuurijs. Weliswaar op ondiepe slootjes of opgespoten weilanden, maar toch, bij de schaatsliefhebbers gaat het hart sneller kloppen. Om goed voorbereid te zijn, lopen velen nu alvast naar de sportzaak om de schaatsen te slijpen.

Waar het stormloopt in de schaatswinkel heerst er serene rust bij de IJsbaan in Oostzaan. Toch weten ze zeker: als de vorst komt en het ijs ligt zijn ze er klaar voor. "We kunnen als we zeggen vanmiddag: we gaan morgen open, dan draait het circus op volle toeren", vertelt voorzitter Martin Vonk. "Dan moeten we zorgen dat de chocomelk en gevulde koeken er zijn. De rest wordt door mensenhanden gedaan, door vrijwilligers."

De temperatuur komt momenteel nog niet in de buurt van het vriespunt, maar in SkateZone aan de Ceintuurbaan stijgt het kwik rap. Eigenaar Jeffrey Telgenkamp werkt zich een slag in de rondte om de schaatsen te slijpen die in steeds grotere getalen worden binnen gebracht. "Het is gekkenhuis", vertelt hij achter zijn slijpapparatuur. "De telefoon staat roodgloeiend. Er staan nog geen rijen, maar dat zal niet lang meer duren."

In Oostzaan kan men nog rustig het weer afwachten, voor Jeffrey is dat er niet meer bij. "Ik heb de hele nacht doorgewerkt", aldus de schaatsspecialist. "Ik had 80 paar ofzo, dus in mijn eentje is dat wel veel hoor. Ik heb weinig geslapen, drie of vier uur ofzo."

Niet bot wegleggen

En hij drukt zijn klanten altijd zijn stelregel op het hart, in de hoop de schaatsen en zijn nachtrust van goede kwaliteit te houden. "Altijd zorgen dat je je schaatsen geslepen hebt', luidt het advies. "Als je ze weglegt, dat je ze dan niet bot, maar geslepen weg legt. Dan hoef je ook niet in de rij te staan en kunnen wij het ook beter aan."

Of en wanneer er ijs ligt is natuurlijk nog afwachten. De vorst start waarschijnlijk in de nacht van zondag op maandag.