Explosief door vernielde ruit van portiek in Volewijck gegooid

Bij een woning aan de Lavendelstraat in Noord is vannacht een baksteen en vervolgens een explosief door de ruit van het portiek gegooid. Door de explosie is het portiek beschadigd. Ondanks dat de bewoners op het tijdstip wel aanwezig waren, raakten zij niet gewond.

De baksteen en het explosief vlogen rond 01.00 uur de woning binnen. De deur was van de bovenwoning van het pand, waar de bewoners op het moment van de explosie lagen te slapen. Een explosievenexpert van de politie werd ook opgeroepen om onderzoek te doen.

Van de verdachte is, zoals vaak bij explosies het geval is, geen spoor te bekennen. De politie vraagt daarom getuigen, die rond het tijdstip iets hebben gezien of gehoord, om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam in de auto wordt gevraagd om de beelden te delen voor het onderzoek.