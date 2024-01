Ramen van horecazaak aan Haarlemmerstraat gesneuveld door explosie

Voor een horecazaak aan de Haarlemmerstraat in het centrum is vannacht een explosief afgegaan. Een aantal ruiten van de bar zijn door de knal gesneuveld, ook raakte het portiek beschadigd. Er vielen geen gewonden.

De explosie voor de zaak vond rond 03.45 uur plaats. Een buurtbewoonster laat weten dat zij door de 'hele harde' knal rechtop in haar bed zat. "Mijn hele kamer kleurde door de explosie oranje en ik hoorde veel glas rinkelen." De ruiten zijn er in de vroege ochtend weer ingezet door een glaszetter.

Een verdachte is nog niet in beeld bij de politie. Aan getuigen die iets hebben gezien of gehoord rond die tijd wordt daarom gevraagd om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.