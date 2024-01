Op bezoek in de explosievenbunker van het NFI: de kracht van een cobra 6

"Dit is de cobra 6, die komen we het meeste tegen", vertelt Jan Dalmolen vanuit de explosievenbunker bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hij doet onderzoek naar het materiaal wat bij aanslagen op woningen en bedrijfspanden wordt gebruikt. Vorig jaar waren er zo'n 200 explosies in de stad waarbij voornamelijk zwaar illegaal vuurwerk werd ingezet.