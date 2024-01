Reserves Ajax in zestig minuten met 3-0 onderuit tegen Hannover 96

Ajax heeft de eerste wedstrijd van 2024 met 3-0 verloren van Hannover 96, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. De oefenwedstrijd bestond uit twee helften van elk dertig minuten en werd gespeeld in het Spaanse Jerez de la Frontera, waar Ajax deze week een trainingskamp heeft belegd.

In de basisopstelling van vandaag stonden veel spelers die in de eerste seizoenshelft niet vaak op een basisplaats konden rekenen. Toch stond er met onder anderen Géronimo Rulli, Gaston Ávila, Carlos Forbs en Chuba Akpom een team op het veld dat meer dan zestig miljoen euro had gekost, maar dat leverde dus weinig op.

Al in de vijfde minuut kwam Hannover, dat achtste staat op het tweede niveau in Duitsland, op een 1-0 voorsprong. Tien minuten na rust werd het 2-0, vijf minuten later zelfs 3-0. Morgen speelt Ajax weer tegen Hannover 96. Dan is het de beurt aan de basisspelers.

Opstelling Ajax:

Rulli; Gaaei, Medić, Ávila, Martha; Kaplan, Salah-Eddine, Misehouy; Forbs, Akpom, Amourricho