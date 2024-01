Scholieren doelwit van straatroven in Zuid: "Slachtoffers moeten gedwongen tikkie betalen"

De politie heeft vijf verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij één of meerdere straatroven in Zuid. Hierbij werden geldbedragen, schoenen, jassen, telefoons en koptelefoons buitgemaakt voor een geschatte waarde van duizenden euro's. Nieuw is dat slachtoffers ter plekke gedwongen worden om een betaalverzoek te betalen.

De politie in Zuid waarschuwt voor straatrovers via social media afgelopen vrijdag. Vooral jongeren zijn daarvan het slachtoffer en Basisteam Zuid-Buitenveldert geeft hen daarom via Instagram verschillende tips. Scholieren die tijdens hun pauze op de Beethovenstraat lopen weten er alles van. "Het is bij mij ook twee keer gebeurd", vertelt een scholier. "Wel vervelend, ze zeiden van 'laat je telefoon zien' en toen lieten we onze telefoon zien en toen liepen ze weg."

Het doelwit wordt klemgereden met een scooter of fatbike. "Vervolgens vragen ze aan de jonge slachtoffers om hun telefoon te laten zien met daarop hun bankrekening", legt Olav Brink van de politie uit. "Als daaruit blijkt dat er voldoende geld op staat, dan belt de verdachte een geldezel op om te zorgen dat die een tikkie stuurt. De jonge slachtoffers worden vervolgens onder druk gezet om ter plekke dat geld over te maken."

"Dat het gaat om jongeren en dat het ook gaat om jongeren die het uitvoeren, dat is wel een beetje nieuw en daar zijn we van geschrokken"

"We zitten weer op het aantal incidenten van voor corona. Ja, dat is vervelend. En ja, daar willen we wat aan doen, maar je moet het ook niet groter maken dan nodig is. Dat het gaat om jongeren en dat het ook gaat om jongeren die het uitvoeren, dat is wel een beetje nieuw en daar zijn we van geschrokken. Het is niet voor niets dat wij zoveel extra inzet erop zetten, samen met de politie, want helaas is dat nodig."

Het stadsdeelbestuur is ook bezorgd vanwege de toename, want zo geven zij aan: 40 procent van het aantal middelbare scholieren in Amsterdam zitten op school in Zuid. "Dit soort incidenten zijn heel vervelend en elk incident is er één teveel", aldus stadsdeelvoorzitter Bart Vink.

De reeks incidenten vonden vooral plaats rondom scholen in Oud-Zuid. Zo waren leerlingen van het Vossius Gymnasium doelwit in november, waarbij onder andere de 17-jarige Victor zijn telefoon moest afstaan aan twee belagers. Volgens de politie zijn ook er ook incidenten gemeld op andere plekken en met leerlingen van andere scholen in de omgeving.

"Aangifte doen is spannend, maar we willen deze verdachten aanhouden, dit nemen we heel serieus"

De politie heeft in de waarschuwing op Instagram een aantal tips gegeven waardoor de kans om slachtoffer te worden van een straatroof wordt verkleind. Zo wordt aangeraden om altijd op goed verlichte gebieden te lopen en afgelegen paden, vooral 's avonds, te vermijden. Het gebruik van een telefoon en oordopjes raadt de politie af, omdat jongeren zich dan minder bewust van hun omgeving zijn.

Melding maken

Hoewel de eerste aanhoudingen al voor iets meer rust hebben gezorgd volgens de politie, is de zaak absoluut nog niet gesloten. Melding maken is volgens de politie op dit moment cruciaal. "We hebben nu een aantal zaken in onderzoek en we denken dat er meer zaken zijn en meer straatroven zijn gepleegd", aldus Olav Brink. "Dat horen wij graag. We kunnen ons voorstellen dat aangifte doen best wel spannend is, maar wij willen deze verdachten ook opsporen en aanhouden, want we nemen dit heel serieus."

De komende tijd is de politie bezig met alles in kaart te brengen. Ook het stadsdeel speelt daarin een rol, die hebben toen de straatroofgolf aan het licht kwam direct actie ondernomen volgens de stadsdeelvoorzitter. "De politie is meer gaan surveilleren, wij hebben straatcoaches en jongerenwerk ingezet", aldus Vink.

"We hebben bijeenkomsten georganiseerd met de scholen en de ouders van alle scholen rondom het Beatrixpark. Dus we zijn er meteen actief mee aan de slag gegaan, samen met de politie. Dit kunnen we niet zo maar laten passeren, dus we zitten er bovenop."