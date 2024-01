Buurt neemt afscheid van vlottenbouwer, hippie en kunstenaar Arie Taal

Vanaf de Pelikaanbrug tegenover de Oosterkerk gooien vrienden en buurtgenoten rozen op de boot waar kunstenaar Arie Taal voor de laatste keer onderdoor vaart. Vanmiddag vaart de boot Taal en zijn nabestaanden naar begraafplaats Zorgvlied, maar daarvoor maakten zij nog een laatste stop bij zijn drijvende tuin.

Samen met bevriende kunstenaars Robert Jasper Grootveld en Rob Schrama bouwde Arie vlotten van piepschuim. "Hij was heel creatief en had een vooruitziende blik", vertelt buurvrouw en vriendin Annette van den Berg. "Hij dacht: De wereld blijft niet altijd zoals die is, dus misschien is het interessant om iets te ontwikkelen waarmee we op het water te wonen, en niet het water moeten bestrijden.

Stadsdeel op piepschuim

Taal droomde op meer dan een drijvend eiland alleen. "Binnenkort gaan we ook een heel drijvend stadsdeel krijgen. Burgemeester Cohen is er mee bezig, niemand weet het nog. Jullie hebben de primeur", vertelt hij in 2001 aan AT5.

Dat stadsdeel is er niet van gekomen, maar dit eiland blijft voorlopig liggen. "Ik hoop dat we nog lang kunnen genieten van dit eiland en aan hem kunnen blijven denken als we hier langsfietsen of wandelen", vertelt een buurman.