Zwemsteiger wordt drijvende tuin na 'overlast': "Niet alleen luisteren naar de klagers"

Veel omwonenden van de recreatiesteiger aan het Westerdok die wij spraken konden hun ogen niet geloven. Begin deze week heeft de gemeente een deel van hun favoriete hangplek in de zomer gesloopt. Er komt een drijvende tuin, nadat er klachten zijn geweest over overlast. Volgens de gemeente is er uitgebreid overleg geweest met mensen in de buurt. Maar de omwonenden die AT5 sprak wisten van niets en balen ervan. Ze denken dat er is geluisterd naar een handjevol klagers.

Afgelopen dinsdag kwamen er de bouwvakkers. Mirjam van der Linden was verbijsterd. "Ik kwam hier om wat yoga te doen, en toen waren de onderste trappen van de steiger al weg. Er wilden nog mensen gaan zwemmen, maar je kan er nu nergens meer in of uit." De recreatiesteiger wordt een drijvende tuin. De steiger ligt voor een gebouw met 34 appartementen. Een aantal bewoners heeft bij de gemeente geklaagd over overlast door gebruikers. Met succes. De steiger wordt een smalle doorlooproute. De brede trappen dicht bij het water, waar je op kon zitten, gaan eraf. In plaats daarvan komt er - met geld uit een groenfonds - een drijvende tuin. Volgens de bordjes aan de kade 'goed voor hommels en bijen' en 'een schuilplaats voor vissen'.

Quote "Heel veel mensen vinden die drukte juist gezellig" erik wilms - omwonende

Erik Wilms en Van der Linden zeggen dat er in het gebouw aan de steiger veel mensen wonen die helemaal geen overlast ervaren, en er juist gebruik van maken. Die genieten van de drukte op een zomerse dag. De klagende bewoners hebben geprobeerd bij de VVE een meerderheid te krijgen voor de drijvende tuin, maar dat is dan ook niet gelukt. Wilms: "Heel veel mensen vinden het juist gezellig hier. En ik spreek ook voor de mensen die hier op het eiland wonen en met mooi weer verder nergens naartoe kunnen." De gemeente zegt dat er veel overlast is van de mensen op de steiger en rokende barbecues. Van der Linden: "Ik woon hier nu al 16 jaar, en ik heb nog nooit een barbecue gezien." Wat Wilms en van der Linden het meest tegenstaat is dat ze zich niet gehoord voelen. Er is was wel een bezwaarprocedure, maar daar hadden ze dan graag een brief over in de bus willen hebben.

Wilms: "De gemeente heeft een verkeerde afweging gemaakt. Ze hebben geluisterd naar een paar mondige burgers, die heel goed weten hoe ze protest moeten aantekenen, maar vergeten het belang van alle mensen hier op het eiland." Een andere bewoonster: "Ze zeggen altijd dat zoiets in goed overleg gaat met omwonenden, maar dat is hier echt niet gebeurd." Reactie stadsdeel Een woordvoerder van het stadsdeel laat aan AT5 weten dat er in de zomer van 2018 "een groot aantal klachten" binnenkwam over een groeiend aantal zwemmers en recreanten dat van de steiger gebruikmaakte. "Zwemmen is hier echter niet toegestaan en de groepen zorgden voor veel geur- (denk aan barbecues) en geluidsoverlast voor de omwonenden." Daarna is er met bewoners nagedacht over een manier om de overlast te verminderen. Daar zou het idee voor drijvende tuinen zijn ontstaan. "De bewoners hebben dit idee verder uitgewerkt, steun en draagvlak verkregen in de directe omgeving en zullen zelf voor het onderhouden zorgen."