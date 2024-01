Stad nl Tabakswinkels doen goede zaken sinds nieuwe jaar: "Zie klanten die ik nog nooit heb gezien"

Na de Lidl, is Albert Heijn vanaf 1 januari ook gestopt met de verkoop van sigaretten. Vanaf 1 juli is dat wettelijk verplicht en moeten alle supermarktketens de verkoop aan banden leggen. Of het voor minder rokers gaat zorgen, zal nog moeten blijken. Maar vooralsnog zijn het de tabakszaken die goede zaken doen.

Gert Simons van een tabakszaak in de Molensteeg moet al lachen als we bij hem binnen komen lopen. "Sinds Albert Heijn hier om de hoek gestopt is met de verkoop van sigaretten heb ik het naar mijn zin. Ik zie nu veel mensen die ik nog nooit eerder gezien heb." Zijn collega Liesbeth van der Zal, eigenaar van een tabakszaak op de Haarlemmerdijk, overkomt hetzelfde. "Je ervaart dat je in ene mensen ziet die je niet kent, dus dat is opnieuw mensen leren kennen, wat voor behoeftes ze hebben." Een klant zegt het vooral betuttelend te vinden dat supermarkten geen sigaretten meer mogen verkopen. "Maar deze meneer was zo blij dat ik een pakje sigaretten bij hem kocht dat het ook zo zijn voordelen heeft."

AT5

Een andere roker zegt ook sinds 2 januari naar de sigarenzaak te gaan. En het ziet er ook niet uit dat hij zal gaan stoppen met roken. "Er komt altijd een eind aan dus dan kun je begraven of cremeren. Dat laatste is natuurlijk wel een optie, en dan zet ik op de kaart: in besloten kring gaat de fik erin en er mag gerookt worden", vertelt hij lachend.

Niet álle supermarkten zijn gestopt met de verkoop van sigaretten. Zelfstandig ondernemers staat het vrij om wel of niet te stoppen. Deze winkels moeten 1 juli 2024 ook stoppen met de verkoop.