Bewoners Change= zonder internet door sabotage beheerder: "Het is een vechtscheiding"

Het was een uniek tafereel om te aanschouwen, vertelt Dennis Weel van de huurdersvereniging. Op 1 januari kwam Change= directeur Ralph Mamadeus het gebouw binnenlopen en trok met zijn eigen handen de internetkabels eruit. De technische ruimte ging op slot, met als gevolg dat de bijna zeshonderd bewoners zonder internet kwamen te zitten. "Ik heb ook nog een halfuur met hem gepraat om tot een oplossing te komen, maar snel werd duidelijk dat dat niet zou lukken", aldus Weel.

En niet alleen het internet verdween. "De beveiliging van de deuren werd uitgezet, de camerasystemen ook. De meubels uit de gemeenschappelijke ruimtes zijn verwijderd en de liften gaan niet meer omhoog vanaf de -1 verdieping", vertelt Jasper Koops, die al sinds 201 9 in het pand woont.

Rechtszaken

Er lopen al meerdere rechtszaken tegen Change= met betrekking tot de hoge servicekosten die ze rekenen. Vorige maand besliste de rechter dat het bedrijf geld moet terugbetalen aan 95 huurders omdat ze te veel geld hebben gevraagd voor het internet en de huismeesters - diensten waar het bedrijf niet aan mag verdienen.

De eigenaar van het pand spande een kort geding aan met als uitkomst dat een nieuwe partij aangesteld mag worden om enkele diensten over te nemen van Change=, zoals het internet en de huismeesterdiensten. Hiermee zouden de servicekosten verlagen.

'Pesterijen'

Dat Change= de werkzaamheden van de nieuwe partij op deze manier tegenhoudt, noemen ze 'pesterijen'. De huurdersvereniging stelt dat de bewoners nu de dupe zijn van een conflict tussen pandeigenaar en beheerder.

Want, stelt penningmeester Weel, het veiligheidsgevoel onder bewoners is hierdoor aangetast. "We hebben pasjes nodig om overal binnen te komen en dat is inmiddels ook buiten werking gesteld."