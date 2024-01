Al dagen problemen bij Woningnet: "Schandalig"

Woningzoekenden klagen al dagen over problemen bij Woningnet, de site waar sociale huurwoningen te vinden zijn. Daardoor kunnen mensen die op een woning willen reageren niet zien wat hun positie is.

Een van de woningzoekenden laat aan AT5 weten dat de problemen al een week spelen. "Het grootste probleem in de stad: woningnood. Schandalig dat er nu na een week er nog steeds geen oplossing is", stelt zij. "Je kunt je positie niet meer zien. Dit mag en moet niet kunnen!"

Nul reacties

Op X wordt ook over de situatie geklaagd. Op een schermafbeelding die iemand deelt, is te zien dat alle woningen op nul reacties blijven staan. Ook het contactformulier zou niet werken.

"Woningnet is nu al dagen niet functionerend!", schrijft een gebruiker van X. "Mensen kunnen niet reageren op een woning. Kan wel maar er is geen enkele info. Het is van belang dat mensen weten op welke plaats zij staan: op één of op honderd. Bij honderd heeft het geen zin te reageren."

Oplettendheid

Dat er inderdaad problemen zijn, bevestigt Woningnet in antwoord op een paar klachten. De site bedankte de gedupeerden afgelopen donderdag voor hun 'oplettendheid' en zegt achter de schermen hard aan het werk te zijn om het op te lossen. Tot die tijd wordt gevraagd om te wachten met inloggen.

Dat is zaterdag echter nog steeds niet gelukt. "Sterker nog, ik kan mijn gegevens niet meer in, pagina wil niet meer laden, volledig brak, al dagen nu", schrijft een gedupeerde.