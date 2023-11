Eerdmans (JA21) wil minder sociale huurwoningen: "Middenklasse is stad uitgejaagd"

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spreekt AT5 verschillende lijsttrekkers in de Schreierstoren in Amsterdam. Vandaag te gast in Het Torentje van Amsterdam: JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans.

AT5

JA21 wil vooral bouwen voor de middenklasse. In de gemeenteraad stelde de partij zelfs voor nog maar 10 procent van de nieuwe woningen sociale huurwoningen te laten zijn, terwijl het stadsbestuur inzet op tenminste 40 procent. En met reden, aldus Eerdmans. "Wij vinden dat de middenklasse de stad is uitgejaagd. Je moet wel wat doen voor de sociale onderstroom, maar je bent ook verantwoordelijk voor mensen die wat meer een boterham kunnen verdienen en die de stad uit moeten omdat er geen woning voor hen is." Van alle woningen in Amsterdam zijn er nu 47 procent sociaal. Te veel volgens Eerdmans. "In Rotterdam zijn we precies hetzelfde aan het doen, Leefbaar Rotterdam, mijn oude partij waar ik wethouder voor ben geweest, die zegt: die zal je toch meer naar de regio moeten verplaatsen. En dan zul je in de stad zelf, op Zuid, veel meer moeten investeren in de middenhuur. Want dat kan de stad gentrificeren, dat je het upgradet, dat je stad wat meer in evenwicht brengt."

Quote "We zijn soft voor soft en hard voor hard" JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans over drugs

In de uitzending gaat het verder ook over het drugsbeleid. JA21 wil een verdere regulering van cannabis, zodat coffeeshops legaal aan hun wiet kunnen komen. Maar voor harddrugs is JA21 veel strenger. "We zijn soft voor soft en hard voor hard", aldus Eerdmans. "Er zijn meer dan honderd explosies in woonwijken, die hebben allemaal te maken met drugsgerelateerd geweld. Ook krijg je enorme toevoer waar mensen met gevaar voor eigen leven, met name jongeren, die containers gaan leeghalen, waar je de echte misdaad ziet, de Mocro Maffia voorop, waar niemand wordt gespaard. Het is een enorme criminele handel die eromheen hangt." Hij steunt dan ook de antidrugscampagne die in Rotterdam van start is gegaan. "De vraag naar drugs wordt blijkbaar gecreëerd. Er zijn honderdduizenden mensen die bereid zijn om het eens uit te proberen. Die mensen zijn verantwoordelijk, met z'n allen, voor het feit dat er zomaar een willekeurige burger kan worden neergeknald."

AT5 / Luuk Koenen

Verantwoording

Begin oktober heeft AT5 acht lijsttrekkers uitgenodigd voor een 1-op-1-interview. Op basis van een peiling onder het AT5-panel en relevantie voor de stad is de selectie gemaakt. Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA), Pieter Omtzigt (NSC) en Geert Wilders (PVV) gingen niet op de uitnodiging in. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) bevestigde wel een afspraak, maar zei deze 1,5 dag voor de opnames af vanwege een ‘te drukke agenda’. Elke dag om 20.15 uur is er een nieuwe uitzending van Het Torentje van Amsterdam.