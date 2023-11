Caroline van der Plas (BBB) gunt Amsterdam ook wat meer noaberschap

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spreekt AT5 verschillende lijsttrekkers in de Schreierstoren in Amsterdam. Vandaag te gast in Het Torentje van Amsterdam: BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas.

"Wat ik wel jammer vind is dat Amsterdam eigenlijk gekaapt is door expats en toeristen", aldus BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. "Ik vraag me af of de echte Amsterdammer zich nog wel thuis voelt in Amsterdam." Dat is wat Van der Plas betreft ook iets wat BBB voor Amsterdam zou kunnen betekenen. "Je kunt het eigenlijk wel vergelijken met het platteland. Het is een eigen gemeenschap met hun eigen tradities, hun eigen folklore, hun eigen taal, hun eigen samenleving zeg maar. En daar hoort ook een beetje het noaberschap bij, goed zorgen voor elkaar en naar elkaar omzien, wat wij graag willen, en ik denk dat de echte Amsterdammer dat vroeger ook heel erg met elkaar had. Wat we hebben op het platteland en in Nederland willen terugbrengen. Dat zouden we hier ook willen terugbrengen."

Quote "Investeerders worden vaak neergezet als een soort boemannen die alleen maar geld willen verdienen en huurders uitbuiten" Caroline van der Plas - lijsttrekker BBB

Wat zou dat concreet moeten betekenen? "Bijvoorbeeld zorgen dat er woningen blijven voor mensen die hier opgegroeid zijn, die hier ook graag willen blijven wonen. Ervoor zorgen dat oudere mensen in Amsterdam ook in hun eigen stad, en het liefst nog in hun eigen wijk, in een woonzorgcentrum kunnen zitten." BBB denkt niet dat meer regels gaan helpen om de woningmarkt vlot te trekken. "Nu wordt het vaak te moeilijk gemaakt voor bouwers en vastgoedondernemers. Die krijgen steeds maar extra regelgeving, de rente gaat ook omhoog, de grondprijs stijgt. Er zijn heel veel investeerders die wel willen investeren in woningbouw, maar die zeggen: het is helemaal niet meer rendabel. En die houden het geld op de bank." "Investeerders worden vaak neergezet als een soort boemannen die alleen maar geld willen verdienen en huurders willen uitbuiten", vervolgt Van der Plas. "Je moet het wel samen met hen doen, want zij bouwen wel de woningen. En als zij zich terugtrekken en niet meer gaan investeren in woningbouw, dan hebben we een groot probleem."

