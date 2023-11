Rob Jetten (D66): "Wij hebben onze zetels ingezet om verantwoordelijkheid te nemen"

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spreekt AT5 verschillende lijsttrekkers in de Schreierstoren in Amsterdam. Vandaag te gast in Het Torentje van Amsterdam: D66-lijsttrekker Rob Jetten.

In de uitzending gaat het onder meer over het vertrouwen in de overheid. Volgens Jetten moet die bewoners veel eerder betrekken bij grote veranderingen. "We moeten in Den Haag keuzes maken op grote onderwerpen als stikstof, wonen of migratie. Maar we moeten ook kijken hoe we iedereen daar veel eerder bij betrekken. Beter uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken en op die manier weer het vertrouwen van burgers terugwinnen."

Functie elders

Maar heeft dat vertrouwen niet ook een grote knauw gekregen door de opstelling van D66 in het 1 april-debat over 'functie elders' van Pieter Omtzigt, toen D66-leider Kaag premier Rutte bleef steunen, ondanks dat ze eerder in het debat zei: hier scheiden onze wegen?

"De VVD van Mark Rutte toen nog altijd de grootste partij van het land een paar weken na de verkiezingen", zegt Jetten daar nu over. "En we hadden met 24 zetels voor D66 aan de zijlijn kunnen blijven staan, zoals ook andere linkse en progressieve partijen hebben gedaan. Maar dan was er niet geïnvesteerd in onderwijs, niet geïnvesteerd in de cultuursector, waren er geen excuses gekomen voor het slavernijverleden. Wij hebben onze zetels ingezet om verantwoordelijkheid te nemen, omdat we niet alleen over verandering willen praten, maar die ook echt willen brengen."