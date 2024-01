Corendon wil eigen trein tussen Schiphol en Brussel laten rijden

Als het aan Corendon ligt, rijdt het op termijn met een eigen trein tussen Schiphol en Brussel. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens de plannen van de vakantieaanbieder kunnen alleen mensen die een reis bij Corendon hebben geboekt in die trein stappen.

Die plannen staan nog wel in de kinderschoenen, zegt oprichter Atilay Uslu in de krant. Volgens een woordvoerder is het idee dat mensen op die manier 'zoveel mogelijk op een duurzame manier te kunnen reizen'.

Een eventuele Corendon-trein moet ervoor zorgen dat reizigers die normaal het vliegtuig op Schiphol zouden pakken, nu ook op het vliegveld in Brussel terechtkunnen.

Problemen Schiphol

Volgens De Telegraaf is dat onder meer bedacht omdat het bedrijf minder vertrouwen heeft in het functioneren van Schiphol. Toen daar in 2022 problemen ontstonden vanwege personeelstekorten, verplaatste Corendon al een deel van de vluchten naar de Belgische hoofdstad.

Tegenover Corendon-woordvoerder benadrukt dat dit niet de belangrijkste reden van de trein-plannen is, maar dat dat wel een bijkomend voordeel is als de problemen op het vliegveld blijven aanhouden.

Naast een trein naar Brussel wil de oprichter op termijn ook een trein tussen Schiphol en Düsseldorf op poten zetten.